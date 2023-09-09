https://uz.sputniknews.ru/20230909/rossiya-kitay-dollar-uxod-38728839.html
МИД РФ: Дедолларизация экономических связей России и КНР уже произошла
МИД РФ: Дедолларизация экономических связей России и КНР уже произошла
Российские и китайские экономические операторы массово уходят от токсичных валют западных стран.
2023-09-09T11:31+0500
2023-09-09T11:31+0500
2023-09-09T11:31+0500
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Дедолларизация экономических связей России и Китая фактически уже состоялась, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора первого департамента Азии МИД РФ Георгия Зиновьева.Также дипломат добавил, что торги парой рубль/юань на Московской бирже давно превысили по объемам торги американским долларом.По словам Зиновьева. российские и китайские экономические операторы "массово уходят от "токсичных" валют западных стран и отдают предпочтение рублю и юаню как более надежным и, главное, безопасным средствам расчетов".Несмотря на то, что международная политическая и экономическая нестабильность сказывается на деятельности финансовых организаций, инструментарий, сформированный благодаря работе правительств России и Китая, позволяет "облегчать все необходимые операции настолько, насколько это возможно", заключил дипломат.В феврале текущего года замглавы российского МИД Андрей Руденко в интервью РИА Новости заявил, что доля национальных валют в двусторонних расчетах России и Китая растет в последние годы, в 2022 году этот процесс значительно ускорился — в первом полугодии почти половина торговли с КНР осуществлялась в рублях и юанях, во втором полугодии процесс продолжил набирать популярность, в том числе среди энергокомпаний.В марте Владимир Путин на переговорах с китайским руководством в расширенном составе сказал, что Москва выступает за развитие использования китайских юаней в расчетах со странами Азии, Африки и Латинской Америки.Для справки: американский доллар является мировой валютой уже порядка 100 лет.
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экономика россия москва китай пекин биржа мид рф в мире
экономика россия москва китай пекин биржа мид рф в мире
МИД РФ: Дедолларизация экономических связей России и КНР уже произошла
Российские и китайские экономические операторы массово уходят от токсичных валют западных стран.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik
. Дедолларизация экономических связей России и Китая фактически уже состоялась, сообщает РИА Новости
со ссылкой на директора первого департамента Азии МИД РФ Георгия Зиновьева.
"Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время — уже свыше 80%", — указал он.
Также дипломат добавил, что торги парой рубль/юань на Московской бирже давно превысили по объемам торги американским долларом.
По словам Зиновьева. российские и китайские экономические операторы "массово уходят от "токсичных" валют западных стран и отдают предпочтение рублю и юаню как более надежным и, главное, безопасным средствам расчетов".
Несмотря на то, что международная политическая и экономическая нестабильность сказывается на деятельности финансовых организаций, инструментарий, сформированный благодаря работе правительств России и Китая, позволяет "облегчать все необходимые операции настолько, насколько это возможно", заключил дипломат.
В феврале текущего года замглавы российского МИД Андрей Руденко в интервью РИА Новости заявил, что доля национальных валют в двусторонних расчетах России и Китая растет в последние годы, в 2022 году этот процесс значительно ускорился — в первом полугодии почти половина торговли с КНР осуществлялась в рублях и юанях, во втором полугодии процесс продолжил набирать популярность, в том числе среди энергокомпаний.
В марте Владимир Путин на переговорах с китайским руководством в расширенном составе сказал, что Москва выступает за развитие использования китайских юаней в расчетах со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
Для справки: американский доллар является мировой валютой уже порядка 100 лет.