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https://uz.sputniknews.ru/20230909/sherpa-rossiya-kommentariy-sobytiya-ukraina-deklaratsiya-g20-38739889.html
Шерпа России прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20
Шерпа России прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20
По словам Светланы Лукаш, "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад"
2023-09-09T18:52+0500
2023-09-09T18:52+0500
россия
украина
декларация
декларация g20
шерпа
светлана лукаш
конфликт
запад
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Декларация G20 отражает сбалансированную позицию группы по Украине, намерение урегулировать конфликты по всему миру, заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш, сообщает РИА Новости.По ее словам, "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".Она также отметила, что в декларации достигнут "консенсусный язык".
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россия украина шерпа россии светлана лукаш декларация g20 запад группа двадцати
россия украина шерпа россии светлана лукаш декларация g20 запад группа двадцати

Шерпа России прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20

18:52 09.09.2023
© Sputnik / Рамиль СитдиковФигура лотоса с символикой саммита "Группы двадцати" в пресс-центре G20 в Нью-Дели
Фигура лотоса с символикой саммита Группы двадцати в пресс-центре G20 в Нью-Дели - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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По словам Светланы Лукаш, "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Декларация G20 отражает сбалансированную позицию группы по Украине, намерение урегулировать конфликты по всему миру, заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш, сообщает РИА Новости.

"По украинскому сюжету могу сказать, что были очень сложные переговоры и, прежде всего, сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров", — сказала Лукаш журналистам.

По ее словам, "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".
"То, что мы слышали с вами весь год о том, что украинский конфликт провоцирует ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью, сейчас отражено в сбалансированном виде", — добавила Лукаш.
Она также отметила, что в декларации достигнут "консенсусный язык".

"Мы все как члены "Группы двадцати" договорились действовать в едином ключе в интересах мира, безопасности и урегулирования конфликтов по всему миру", — добавила шерпа РФ, отметив важность этого.

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