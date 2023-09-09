https://uz.sputniknews.ru/20230909/sherpa-rossiya-kommentariy-sobytiya-ukraina-deklaratsiya-g20-38739889.html

Шерпа России прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20

Шерпа России прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20

По словам Светланы Лукаш, "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад"

2023-09-09T18:52+0500

2023-09-09T18:52+0500

2023-09-09T18:52+0500

россия

украина

декларация

декларация g20

шерпа

светлана лукаш

конфликт

запад

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Декларация G20 отражает сбалансированную позицию группы по Украине, намерение урегулировать конфликты по всему миру, заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш, сообщает РИА Новости.По ее словам, "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".Она также отметила, что в декларации достигнут "консенсусный язык".

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