https://uz.sputniknews.ru/20230909/sherpa-rossiya-kommentariy-sobytiya-ukraina-deklaratsiya-g20-38739889.html
Шерпа России прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20
Шерпа России прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20
По словам Светланы Лукаш, "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад"
2023-09-09T18:52+0500
2023-09-09T18:52+0500
2023-09-09T18:52+0500
россия
украина
декларация
декларация g20
шерпа
светлана лукаш
конфликт
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/09/38739663_0:111:3174:1896_1920x0_80_0_0_022ab113eb4b672c0beab11a9d2f0ab6.jpg
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Декларация G20 отражает сбалансированную позицию группы по Украине, намерение урегулировать конфликты по всему миру, заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш, сообщает РИА Новости.По ее словам, "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".Она также отметила, что в декларации достигнут "консенсусный язык".
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/09/38739663_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_f332d0baa33732c222c849055c3366e4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия украина шерпа россии светлана лукаш декларация g20 запад группа двадцати
россия украина шерпа россии светлана лукаш декларация g20 запад группа двадцати
Шерпа России прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20
По словам Светланы Лукаш, "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Декларация G20 отражает сбалансированную позицию группы по Украине, намерение урегулировать конфликты по всему миру, заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш, сообщает РИА Новости
.
"По украинскому сюжету могу сказать, что были очень сложные переговоры и, прежде всего, сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров", — сказала Лукаш журналистам.
По ее словам, "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".
"То, что мы слышали с вами весь год о том, что украинский конфликт провоцирует ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью, сейчас отражено в сбалансированном виде", — добавила Лукаш.
Она также отметила, что в декларации достигнут "консенсусный язык".
"Мы все как члены "Группы двадцати" договорились действовать в едином ключе в интересах мира, безопасности и урегулирования конфликтов по всему миру", — добавила шерпа РФ, отметив важность этого.