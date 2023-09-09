https://uz.sputniknews.ru/20230909/tashkent-perekrytiye-ulitsa-prospekt-amira-temura-karta-38736697.html

В Ташкенте перекроют улицу около музея паровозов — карта

В Ташкенте перекроют улицу около музея паровозов — карта

Часть проспекта Амира Тимура будет временно закрыта для автомобильного движения

2023-09-09T17:15+0500

2023-09-09T17:15+0500

2023-09-09T17:20+0500

узбекистан

ташкент

проспект амира темура

дорога

перекрытие движения

перекрытие дороги

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. С 20.00 часов 9 сентября до 09.00 часов 10 сентября, а также с 20.00 часов 10 сентября до 09.00 часов 11 сентября часть проспекта Амира Темура в направлении улицы Фаргона йули длиной 60 метров (напротив Ташкентского железнодорожного музея) будет закрыта для автомобильного движения. Об этом сообщает городской хокимият.Причина — укладка подземных кабельных сетей электропередач высокого напряжения (110 кВ) в целях обеспечения качественного и стабильного электроснабжения потребителей.Водителям рекомендуется воспользоваться объездными дорогами, уточнили в сообщении.

узбекистан

ташкент

проспект амира темура

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узбекистан ташкент перекрытие улицы проспект амира темура улица фаргона йули музей паровозов автомобильное движение кабельные сети электропередач объездная дорога