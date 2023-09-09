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https://uz.sputniknews.ru/20230909/tashkent-perekrytiye-ulitsa-prospekt-amira-temura-karta-38736697.html
В Ташкенте перекроют улицу около музея паровозов — карта
В Ташкенте перекроют улицу около музея паровозов — карта
Часть проспекта Амира Тимура будет временно закрыта для автомобильного движения
2023-09-09T17:15+0500
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узбекистан
ташкент
проспект амира темура
дорога
перекрытие движения
перекрытие дороги
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. С 20.00 часов 9 сентября до 09.00 часов 10 сентября, а также с 20.00 часов 10 сентября до 09.00 часов 11 сентября часть проспекта Амира Темура в направлении улицы Фаргона йули длиной 60 метров (напротив Ташкентского железнодорожного музея) будет закрыта для автомобильного движения. Об этом сообщает городской хокимият.Причина — укладка подземных кабельных сетей электропередач высокого напряжения (110 кВ) в целях обеспечения качественного и стабильного электроснабжения потребителей.Водителям рекомендуется воспользоваться объездными дорогами, уточнили в сообщении.
узбекистан
ташкент
проспект амира темура
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узбекистан ташкент перекрытие улицы проспект амира темура улица фаргона йули музей паровозов автомобильное движение кабельные сети электропередач объездная дорога
узбекистан ташкент перекрытие улицы проспект амира темура улица фаргона йули музей паровозов автомобильное движение кабельные сети электропередач объездная дорога

В Ташкенте перекроют улицу около музея паровозов — карта

17:15 09.09.2023 (обновлено: 17:20 09.09.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovПерекрытие движение автомобильной дороги в Ташкенте.
Перекрытие движение автомобильной дороги в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Часть проспекта Амира Тимура будет временно закрыта для автомобильного движения.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. С 20.00 часов 9 сентября до 09.00 часов 10 сентября, а также с 20.00 часов 10 сентября до 09.00 часов 11 сентября часть проспекта Амира Темура в направлении улицы Фаргона йули длиной 60 метров (напротив Ташкентского железнодорожного музея) будет закрыта для автомобильного движения. Об этом сообщает городской хокимият.
© Хокимият города ТашкентаЧасть проспекта Амира Тимура будет временно закрыта для автомобильного движения
Часть проспекта Амира Тимура будет временно закрыта для автомобильного движения - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2023
Часть проспекта Амира Тимура будет временно закрыта для автомобильного движения
© Хокимият города Ташкента
Причина — укладка подземных кабельных сетей электропередач высокого напряжения (110 кВ) в целях обеспечения качественного и стабильного электроснабжения потребителей.
Водителям рекомендуется воспользоваться объездными дорогами, уточнили в сообщении.
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