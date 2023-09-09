https://uz.sputniknews.ru/20230909/tashkent-perekrytiye-ulitsa-prospekt-amira-temura-karta-38736697.html
В Ташкенте перекроют улицу около музея паровозов — карта
В Ташкенте перекроют улицу около музея паровозов — карта
Часть проспекта Амира Тимура будет временно закрыта для автомобильного движения
2023-09-09T17:15+0500
2023-09-09T17:15+0500
2023-09-09T17:20+0500
узбекистан
ташкент
проспект амира темура
дорога
перекрытие движения
перекрытие дороги
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. С 20.00 часов 9 сентября до 09.00 часов 10 сентября, а также с 20.00 часов 10 сентября до 09.00 часов 11 сентября часть проспекта Амира Темура в направлении улицы Фаргона йули длиной 60 метров (напротив Ташкентского железнодорожного музея) будет закрыта для автомобильного движения. Об этом сообщает городской хокимият.Причина — укладка подземных кабельных сетей электропередач высокого напряжения (110 кВ) в целях обеспечения качественного и стабильного электроснабжения потребителей.Водителям рекомендуется воспользоваться объездными дорогами, уточнили в сообщении.
узбекистан
ташкент
проспект амира темура
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узбекистан ташкент перекрытие улицы проспект амира темура улица фаргона йули музей паровозов автомобильное движение кабельные сети электропередач объездная дорога
узбекистан ташкент перекрытие улицы проспект амира темура улица фаргона йули музей паровозов автомобильное движение кабельные сети электропередач объездная дорога
В Ташкенте перекроют улицу около музея паровозов — карта
17:15 09.09.2023 (обновлено: 17:20 09.09.2023)
Часть проспекта Амира Тимура будет временно закрыта для автомобильного движения.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
С 20.00 часов 9 сентября до 09.00 часов 10 сентября, а также с 20.00 часов 10 сентября до 09.00 часов 11 сентября часть проспекта Амира Темура в направлении улицы Фаргона йули длиной 60 метров (напротив Ташкентского железнодорожного музея) будет закрыта для автомобильного движения. Об этом сообщает городской хокимият
.
Причина — укладка подземных кабельных сетей электропередач высокого напряжения (110 кВ) в целях обеспечения качественного и стабильного электроснабжения потребителей.
Водителям рекомендуется воспользоваться объездными дорогами, уточнили в сообщении.