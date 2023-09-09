https://uz.sputniknews.ru/20230909/uzbekistan-filialy-vuzy-rossiya-festival-38731370.html

В филиалах российских вузов в Узбекистане прошел первый образовательный фестиваль— видео

В филиалах российских вузов в Узбекистане прошел первый образовательный фестиваль— видео

Участниками стали более 100 студентов и преподавателей из 10 филиалов российских вузов, действующих в республике.

2023-09-09T14:13+0500

2023-09-09T14:13+0500

2023-09-09T14:13+0500

узбекистан

россия

высшее образование

сотрудничество

фестиваль

общество

вузы

видео

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте состоялись праздничные мероприятия в рамках первого образовательного фестиваля "День знаний", сообщает корреспондент Sputnik.На церемонии открытия фестиваля выступил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. Дипломат отметил важность развития филиальной сети вузов для укрепления отношений двух стран.Участниками фестиваля стали более 100 студентов и преподавателей из 10 филиалов российских вузов. В их числе РХТУ им. Д.И. Менделеева, НИЯУ МИФИ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГПУ им. А.И. Герцена и другие. Приветствие участникам направил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.Программа фестиваля включала спортивные состязания, презентации научно-образовательных и технологических проектов, а также работу творческих мастерских.В завершение состоялся концерт, организованный студентами филиалов российских вузов в Узбекистане.

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2023

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