В филиалах российских вузов в Узбекистане прошел первый образовательный фестиваль— видео
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ филиалах российских вузов в Узбекистане прошел первый образовательный фестиваль "День знаний"
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Участниками стали более 100 студентов и преподавателей из 10 филиалов российских вузов, действующих в республике.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте состоялись праздничные мероприятия в рамках первого образовательного фестиваля "День знаний", сообщает корреспондент Sputnik.
На церемонии открытия фестиваля выступил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. Дипломат отметил важность развития филиальной сети вузов для укрепления отношений двух стран.
"Российское образование, несмотря на какие-то попытки его критиковать, остается одним из лидирующих во всем мире. И очень хорошо, что для вас русский язык становится естественным и открытым средством общения. Я благодарен президенту Узбекистана за то, что он поддерживает развитие российского образования и укрепления русского языка", — сказал Мальгинов.
Участниками фестиваля стали более 100 студентов и преподавателей из 10 филиалов российских вузов. В их числе РХТУ им. Д.И. Менделеева, НИЯУ МИФИ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГПУ им. А.И. Герцена и другие.
Приветствие участникам направил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
"Сентябрьский фестиваль "День знаний", объединивший молодых людей, обучающихся в узбекских филиалах ведущих вузов России, познакомил своих участников с огромным многообразием возможностей, предоставляемых российским образованием. Рассчитываю, что традиция проведения таких замечательных встреч, возникнув в стенах ташкентского филиала Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, в перспективе станет ежегодной, а участники фестиваля смогут познакомиться друг с другом, обменяться накопленным опытом и выработать идеи дальнейших совместных проектов", – говорится в приветствии.
Программа фестиваля включала спортивные состязания, презентации научно-образовательных и технологических проектов, а также работу творческих мастерских.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ филиалах российских вузов в Узбекистане прошел первый образовательный фестиваль "День знаний"
В филиалах российских вузов в Узбекистане прошел первый образовательный фестиваль "День знаний"
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
В завершение состоялся концерт, организованный студентами филиалов российских вузов в Узбекистане.