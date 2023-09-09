Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230909/uzbekistan-filialy-vuzy-rossiya-festival-38731370.html
В филиалах российских вузов в Узбекистане прошел первый образовательный фестиваль— видео
В филиалах российских вузов в Узбекистане прошел первый образовательный фестиваль— видео
Участниками стали более 100 студентов и преподавателей из 10 филиалов российских вузов, действующих в республике.
2023-09-09T14:13+0500
2023-09-09T14:13+0500
узбекистан
россия
высшее образование
сотрудничество
фестиваль
общество
вузы
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/09/38731680_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_bfa3c95ea405a1e069add53fbb0793d3.jpg
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте состоялись праздничные мероприятия в рамках первого образовательного фестиваля "День знаний", сообщает корреспондент Sputnik.На церемонии открытия фестиваля выступил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. Дипломат отметил важность развития филиальной сети вузов для укрепления отношений двух стран.Участниками фестиваля стали более 100 студентов и преподавателей из 10 филиалов российских вузов. В их числе РХТУ им. Д.И. Менделеева, НИЯУ МИФИ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГПУ им. А.И. Герцена и другие. Приветствие участникам направил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.Программа фестиваля включала спортивные состязания, презентации научно-образовательных и технологических проектов, а также работу творческих мастерских.В завершение состоялся концерт, организованный студентами филиалов российских вузов в Узбекистане.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/09/38731680_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_5a9d1a32496b128d486427b023cf673e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия высшее образование сотрудничество фестиваль общество вузы видео
узбекистан россия высшее образование сотрудничество фестиваль общество вузы видео

В филиалах российских вузов в Узбекистане прошел первый образовательный фестиваль— видео

14:13 09.09.2023
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ филиалах российских вузов в Узбекистане прошел первый образовательный фестиваль "День знаний"
В филиалах российских вузов в Узбекистане прошел первый образовательный фестиваль День знаний - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Подписаться на
НовостиTelegram
Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Все материалы
Эксклюзив
Участниками стали более 100 студентов и преподавателей из 10 филиалов российских вузов, действующих в республике.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте состоялись праздничные мероприятия в рамках первого образовательного фестиваля "День знаний", сообщает корреспондент Sputnik.
На церемонии открытия фестиваля выступил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. Дипломат отметил важность развития филиальной сети вузов для укрепления отношений двух стран.
"Российское образование, несмотря на какие-то попытки его критиковать, остается одним из лидирующих во всем мире. И очень хорошо, что для вас русский язык становится естественным и открытым средством общения. Я благодарен президенту Узбекистана за то, что он поддерживает развитие российского образования и укрепления русского языка", — сказал Мальгинов.
Участниками фестиваля стали более 100 студентов и преподавателей из 10 филиалов российских вузов. В их числе РХТУ им. Д.И. Менделеева, НИЯУ МИФИ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГПУ им. А.И. Герцена и другие.
Приветствие участникам направил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
"Сентябрьский фестиваль "День знаний", объединивший молодых людей, обучающихся в узбекских филиалах ведущих вузов России, познакомил своих участников с огромным многообразием возможностей, предоставляемых российским образованием. Рассчитываю, что традиция проведения таких замечательных встреч, возникнув в стенах ташкентского филиала Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, в перспективе станет ежегодной, а участники фестиваля смогут познакомиться друг с другом, обменяться накопленным опытом и выработать идеи дальнейших совместных проектов", – говорится в приветствии.
Программа фестиваля включала спортивные состязания, презентации научно-образовательных и технологических проектов, а также работу творческих мастерских.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ филиалах российских вузов в Узбекистане прошел первый образовательный фестиваль "День знаний"
В филиалах российских вузов в Узбекистане прошел первый образовательный фестиваль День знаний - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2023
В филиалах российских вузов в Узбекистане прошел первый образовательный фестиваль "День знаний"
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
В завершение состоялся концерт, организованный студентами филиалов российских вузов в Узбекистане.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0