https://uz.sputniknews.ru/20230909/xiva-festival-etnosport-plov-38729627.html
Чем смогли удивить повара участников фестиваля этноспорта в Хиве — видео
Чем смогли удивить повара участников фестиваля этноспорта в Хиве — видео
Мастера из разных регионов Узбекистана приготовили для участников и гостей международного мероприятия около 15 видов плова.
2023-09-09T12:33+0500
2023-09-09T12:33+0500
2023-09-09T12:33+0500
узбекистан
хива
плов
фестиваль этноспорта
общество
видео
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ХИВА, 9 сен — Sputnik. На фестивале в Хиве приготовили около 15 видов плова. Для этого ошпазы приехали со всего Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.Мастера смогли удивить не только туристов, но и местных жителей. Плов с гранатом, курицей, рыбой и даже перепелками — в каждом лягане настоящее произведение кулинарного искусства.О самом "вкусном" мероприятии международного фестиваля этноспорта — в нашем сюжете.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан хива плов фестиваль этноспорта видео
узбекистан хива плов фестиваль этноспорта видео
Чем смогли удивить повара участников фестиваля этноспорта в Хиве — видео
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Мастера из разных регионов Узбекистана приготовили для участников и гостей международного мероприятия множество видов плова.
ХИВА, 9 сен — Sputnik. На фестивале в Хиве приготовили около 15 видов плова. Для этого ошпазы приехали со всего Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.
Мастера смогли удивить не только туристов, но и местных жителей. Плов с гранатом, курицей, рыбой и даже перепелками — в каждом лягане настоящее произведение кулинарного искусства.
О самом "вкусном" мероприятии международного фестиваля этноспорта — в нашем сюжете.