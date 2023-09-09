https://uz.sputniknews.ru/20230909/zemletryaseniye-marokko-jertvy-38728070.html

В Марокко произошло разрушительное землетрясение — погибли почти 300 человек

В Марокко произошло разрушительное землетрясение — погибли почти 300 человек

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша.

2023-09-09T11:09+0500

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землетрясение

марокко

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Вчера вечером в Марокко произошло сильное землетрясение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение произошло в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.После этого EMSC зафиксировал по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра более крупного землетрясения.Сейсмологи в соцсети X (ранее Twitter) предупредили, что афтершоки после землетрясения могут иметь место в течение ближайших часов и даже дней.Для справки: Марокко находится на крайнем западе Северной Африки, граничит с Западной Сахарой на юге и Алжиром на востоке. Город Марракеш — популярное туристическое направление, ежегодно он принимает до трех миллионов путешественников.

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