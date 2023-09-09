https://uz.sputniknews.ru/20230909/zemletryaseniye-marokko-jertvy-38728070.html
В Марокко произошло разрушительное землетрясение — погибли почти 300 человек
В Марокко произошло разрушительное землетрясение — погибли почти 300 человек
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша.
2023-09-09T11:09+0500
2023-09-09T11:09+0500
2023-09-09T11:09+0500
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Вчера вечером в Марокко произошло сильное землетрясение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение произошло в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.После этого EMSC зафиксировал по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра более крупного землетрясения.Сейсмологи в соцсети X (ранее Twitter) предупредили, что афтершоки после землетрясения могут иметь место в течение ближайших часов и даже дней.Для справки: Марокко находится на крайнем западе Северной Африки, граничит с Западной Сахарой на юге и Алжиром на востоке. Город Марракеш — популярное туристическое направление, ежегодно он принимает до трех миллионов путешественников.
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в мире землетрясение марокко жертвы
в мире землетрясение марокко жертвы
В Марокко произошло разрушительное землетрясение — погибли почти 300 человек
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от города Марракеша.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik
. Вчера вечером в Марокко произошло сильное землетрясение, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло
в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
"Число жертв землетрясения достигло 296, число раненых — 153", — передает Марокканское информационное агентство (MAP) со ссылкой на МВД.
После этого EMSC зафиксировал
по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра более крупного землетрясения.
Сейсмологи в соцсети X (ранее Twitter) предупредили, что афтершоки после землетрясения могут иметь место в течение ближайших часов и даже дней.
Для справки: Марокко находится на крайнем западе Северной Африки, граничит с Западной Сахарой на юге и Алжиром на востоке. Город Марракеш — популярное туристическое направление, ежегодно он принимает до трех миллионов путешественников.