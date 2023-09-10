https://uz.sputniknews.ru/20230910/dojd-proydet-v-trex-regionax--prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-11-sentyabrya-38748749.html

Дождь пройдет в трех регионах – прогноз погоды в Узбекистане на 11 сентября

Дождь пройдет в трех регионах – прогноз погоды в Узбекистане на 11 сентября

На всей территории республики возможно усиление ветра, местами с пыльным поземком, предупреждает Узгидромет.

2023-09-10T15:56+0500

2023-09-10T15:56+0500

2023-09-10T15:56+0500

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прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В понедельник на большей части территории Узбекистана ожидается небольшая переменная облачность, без осадков. Дождь может пройти лишь в Каракалпакстане, Хорезмской и Навоийской областях и по горным районам Ташкентской области, сообщает Узгидромет.По всей территории страны ожидается усиление ветра до 15-20, в отдельных районах с порывами до 21-23 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха:

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