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Дождь пройдет в трех регионах – прогноз погоды в Узбекистане на 11 сентября
Дождь пройдет в трех регионах – прогноз погоды в Узбекистане на 11 сентября
На всей территории республики возможно усиление ветра, местами с пыльным поземком, предупреждает Узгидромет.
2023-09-10T15:56+0500
2023-09-10T15:56+0500
2023-09-10T15:56+0500
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В понедельник на большей части территории Узбекистана ожидается небольшая переменная облачность, без осадков. Дождь может пройти лишь в Каракалпакстане, Хорезмской и Навоийской областях и по горным районам Ташкентской области, сообщает Узгидромет.По всей территории страны ожидается усиление ветра до 15-20, в отдельных районах с порывами до 21-23 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха:
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узбекистан погода прогноз погоды синоптики узгидромет без осадков дождь гроза переменная облачность ветер усиление с порывами пыльным поземком температура воздуха каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская самаркандская сырдарьинская сурхандарьинская кашкадарьинская андижанская наманганская ферганская область
узбекистан погода прогноз погоды синоптики узгидромет без осадков дождь гроза переменная облачность ветер усиление с порывами пыльным поземком температура воздуха каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская самаркандская сырдарьинская сурхандарьинская кашкадарьинская андижанская наманганская ферганская область
Дождь пройдет в трех регионах – прогноз погоды в Узбекистане на 11 сентября
На всей территории республики возможно усиление ветра, местами с пыльным поземком, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
В понедельник на большей части территории Узбекистана ожидается небольшая переменная облачность, без осадков. Дождь может пройти лишь в Каракалпакстане, Хорезмской и Навоийской областях и по горным районам Ташкентской области, сообщает Узгидромет
.
По всей территории страны ожидается усиление ветра до 15-20, в отдельных районах с порывами до 21-23 метров в секунду, местами с пыльным поземком.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла;
Бухарская, Навоийская области : ночью 16-21, днем 25-30 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 17-22, днем 27-32 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 18-23, днем 25-30, местами до 33-35 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 15-20, днем 27-32 градуса тепла;
предгорные и горные районы: ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.