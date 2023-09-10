https://uz.sputniknews.ru/20230910/korrespondenty-ria-novosti-press-konferentsiya-makrona-38750726.html
Корреспондентов РИА Новости не пустили на пресс-конференцию Макрона
Корреспондентов РИА Новости не пустили на пресс-конференцию Макрона
Охрана французского президента оттолкнула журналистку и пыталась разбить ее телефон.
2023-09-10T19:22+0500
2023-09-10T19:22+0500
2023-09-10T19:22+0500
россия
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эммануэль макрон
пресс-конференция
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ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. Корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона по итогам саммита G20 в Нью-Дели, сообщает РИА Новости. Охрана не пропустила российских журналистов в зал, заявив, что он заполнен, и пускают только французскую прессу. Однако, по словам Надольской, запускали и индийских, и западных журналистов.Российская журналистка рассказала, что охрана Макрона внимательно рассматривала именные бейджи журналистов, особенно обращая внимание, к какой стране принадлежит СМИ. Когда российская журналистка попыталась войти в зал, охрана грубо ее оттолкнула. Больше всего журналистку поразило то, что сотрудница пресс-службы пыталась разбить ее телефон – "просто за вопрос о том, почему именно российскую прессу не пускают к французскому президенту". Однако, по словам Надольской, в целом к российским журналистам на саммите относились положительно, постоянно подходят фотографироваться и расспрашивают про Россию. "В целом, саммит очень хорошо организован, а работать комфортно", - заключила журналистка.
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индия саммит g20 нью-дели россия журналисты риа новости екатерина надольская пресс-конференция макрон охрана пресс-служба
индия саммит g20 нью-дели россия журналисты риа новости екатерина надольская пресс-конференция макрон охрана пресс-служба
Корреспондентов РИА Новости не пустили на пресс-конференцию Макрона
Охрана французского президента оттолкнула журналистку и пыталась разбить ее телефон.
ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik.
Корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона по итогам саммита G20 в Нью-Дели, сообщает РИА Новости
.
Охрана не пропустила российских журналистов в зал, заявив, что он заполнен, и пускают только французскую прессу. Однако, по словам Надольской, запускали и индийских, и западных журналистов.
Российская журналистка рассказала, что охрана Макрона внимательно рассматривала именные бейджи журналистов, особенно обращая внимание, к какой стране принадлежит СМИ. Когда российская журналистка попыталась войти в зал, охрана грубо ее оттолкнула.
"Меня удивила реакция сотрудницы пресс-службы Макрона, которая просто бесцеремонно подошла и начала спрашивать - что я за СМИ, трогать мой бейдж, ничего не объясняя, пытаться выхватить мой телефон из рук. Потом она попросила охранника сфотографировать меня", - рассказала Надольская.
Больше всего журналистку поразило то, что сотрудница пресс-службы пыталась разбить ее телефон – "просто за вопрос о том, почему именно российскую прессу не пускают к французскому президенту".
Однако, по словам Надольской, в целом к российским журналистам на саммите относились положительно, постоянно подходят фотографироваться и расспрашивают про Россию. "В целом, саммит очень хорошо организован, а работать комфортно", - заключила журналистка.