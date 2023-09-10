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Кубок Азии U23: Узбекистан разгромил Гонконг
Кубок Азии U23: Узбекистан разгромил Гонконг
Команда республики победила всухую с разгромным счетом.
2023-09-10T10:44+0500
2023-09-10T10:44+0500
2023-09-10T11:14+0500
спорт
узбекистан
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гонконг
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результаты
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ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Сборная команда Узбекистана по футболу среди юношей до 23 лет одержала разгромную победу над спортсменами из Гонконга, сообщает Национальный олимпийский комитет республики. Узбекские футболисты победили со счетом 10:0.Голы забили:Напомним, 6 сентября узбекские футболисты обыграли команду из Афганистана со счетом 8:1.Теперь сборной предстоит встретиться с командой из Ирана. Матч пройдет 12 сентября. Это будет последний матч отборочного этапа чемпионата в группе "Е".Напоминаем, что Кубок Азии среди юношей до 23 лет пройдет в Катаре с 15 апреля по 3 мая 2024 года. Жеребьевка квалификационных матчей пройдет 25 мая в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре.Для информации: эти соревнования станут лицензионным турниром Олимпийских игр 2024 года в Париже. Команды, занявшие первые 3 места, получат прямую олимпийскую путевку. Занявший четвертое место продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф.А национальная сборная республики сегодня проиграла команде США со счетом 3:0. Впереди у команды еще одна встреча - с командой Мексики. Матч пройдет 13 сентября в 4:30 по Ташкентскому времени.
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футбол спорт узбекистан гонконг победа счет как закончился кто забил голы u23
футбол спорт узбекистан гонконг победа счет как закончился кто забил голы u23
Кубок Азии U23: Узбекистан разгромил Гонконг
10:44 10.09.2023 (обновлено: 11:14 10.09.2023)
Команда республики победила всухую с разгромным счетом.
ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik.
Сборная команда Узбекистана по футболу среди юношей до 23 лет одержала разгромную победу над спортсменами из Гонконга, сообщает
Национальный олимпийский комитет республики.
Узбекские футболисты победили со счетом 10:0.
Хусайн Норчаев (7-я, 60-я и 70-я минуты);
Аббосбек Файзуллаев (26-я минута);
Алишер Одилов (29-я минута);
Умарали Рахмоналиев - пенальти (58-я минута);
Ман Йип Чеук - автогол (75-я минута);
Улугбек Хошимов (84-я, 89- минуты основного времени и 4-я минута добавленного времени).
Напомним, 6 сентября узбекские футболисты обыграли команду из Афганистана со счетом 8:1.
Теперь сборной предстоит встретиться с командой из Ирана. Матч пройдет 12 сентября. Это будет последний матч отборочного этапа чемпионата в группе "Е".
Напоминаем, что Кубок Азии среди юношей до 23 лет пройдет в Катаре с 15 апреля по 3 мая 2024 года. Жеребьевка квалификационных матчей пройдет 25 мая в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре.
Для информации: эти соревнования станут лицензионным турниром Олимпийских игр 2024 года в Париже. Команды, занявшие первые 3 места, получат прямую олимпийскую путевку. Занявший четвертое место продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф.
А национальная сборная республики сегодня проиграла команде США со счетом 3:0. Впереди у команды еще одна встреча - с командой Мексики. Матч пройдет 13 сентября в 4:30 по Ташкентскому времени.