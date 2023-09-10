https://uz.sputniknews.ru/20230910/kubok-azii-u23-uzbekistan-gonkong-itogi-38744641.html

Кубок Азии U23: Узбекистан разгромил Гонконг

Кубок Азии U23: Узбекистан разгромил Гонконг

Команда республики победила всухую с разгромным счетом.

2023-09-10T10:44+0500

2023-09-10T10:44+0500

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спорт

узбекистан

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гонконг

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ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Сборная команда Узбекистана по футболу среди юношей до 23 лет одержала разгромную победу над спортсменами из Гонконга, сообщает Национальный олимпийский комитет республики. Узбекские футболисты победили со счетом 10:0.Голы забили:Напомним, 6 сентября узбекские футболисты обыграли команду из Афганистана со счетом 8:1.Теперь сборной предстоит встретиться с командой из Ирана. Матч пройдет 12 сентября. Это будет последний матч отборочного этапа чемпионата в группе "Е".Напоминаем, что Кубок Азии среди юношей до 23 лет пройдет в Катаре с 15 апреля по 3 мая 2024 года. Жеребьевка квалификационных матчей пройдет 25 мая в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре.Для информации: эти соревнования станут лицензионным турниром Олимпийских игр 2024 года в Париже. Команды, занявшие первые 3 места, получат прямую олимпийскую путевку. Занявший четвертое место продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф.А национальная сборная республики сегодня проиграла команде США со счетом 3:0. Впереди у команды еще одна встреча - с командой Мексики. Матч пройдет 13 сентября в 4:30 по Ташкентскому времени.

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