https://uz.sputniknews.ru/20230910/lavrov-sammit-g20-zayavleniya-38747483.html

Лавров: саммит G20 придаст позитивный импульс реформе МВФ и ВТО

Лавров: саммит G20 придаст позитивный импульс реформе МВФ и ВТО

По словам главы МИД РФ, Западу не удалось "украинизировать" повестку дня заседания.

2023-09-10T14:11+0500

2023-09-10T14:11+0500

2023-09-10T14:11+0500

россия

сергей лавров

мид рф

g-20

саммит

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/18/38195077_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_b94f18ec2ea1c230e8bd4658b050c830.jpg

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Саммит G20 в Нью-Дели придаст позитивный импульс усилиям по реформе Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом на конференции по итогам саммита заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "В декларации (итоговой G20 - ред.) сформулированы задачи реформы и Международного валютного фонда, где давно уже, если по-честному квоты и голоса поделить, давно уже у американцев не будет блокирующего билета, который сохраняется искусственно. Саммит, конечно же, придаст очень серьезный импульс, позитивный импульс в сфере реформы и МВФ, и Всемирной торговой организации", - сказал он.По словам министра, "большая двадцатка" переживает серьезную внутреннюю реформу, что проявилось в активизации стран-участниц от Глобального юга. По его словам, при поддержке Индии страны настойчиво добивались учета своих интересов. "В итоге они вошли в декларацию. Весь пафос договоренностей, которые касаются непосредственных вопросов круга ведения G20, заключаются в том, что Глобальный юг хочет укрепить свою роль в механизмах глобального управления, чтобы она отражала его реальный вес в мировых делах", - подчеркнул министр.Благодаря этому Западу не удалось "украинизировать" повестку в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран, подчеркнул министр."Украинский параграф - он включён и является предметом консенсуса, но он не про Украину…, украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют, урегулирования этих конфликтов в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН", - добавил Лавров.Россия ценит усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по зерну, но они обречены, если Запад будет только обещать делать шаги в сторону Москвы, отметил Лавров."Мы ценим те усилия, которые Антониу Гутерреш предпринимает… Но эти усилия все обречены в ситуации, когда Запад только обещает. И это вынудило заместителя официального представителя генерального секретаря ООН, господина (Фархана) Хака на днях на пресс-конференции признать, что секретариат в своих стараниях никоим образом не нарушает режим санкций, незаконно введенных против Российской Федерации", - сказал глава МИД РФ.Он подчеркнул, что все старания Гутерреша были направлены на снятие санкций на пути российского экспорта удобрений и продовольствия.

россия

индия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

индия саммит g-20 глава мид рф сергей лавров министр иностранных дел россии