Восточная культура во дворце Екатерины: в Москве проходят туры на узбекском языке
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В московском доме-музее Царицыно стартовали туры на узбекском языке.
Экскурсии в основном посещают студенты и приезжие из Средней Азии, а проводят такие туры носители языка.
"Мне очень понравилось, особенно порадовало то, что выставка наших узбекских узоров, искусства представлена в бывшей усадьбе Екатерины II. Идя сюда, думаешь, что увидишь только экспонаты, относящиеся к русской культуре. Поэтому для всех нас это было неожиданно", — говорит одна из участниц экскурсии.
Кто проводит туры на узбекском, как проходят экскурсии и что особенно нравится гостям музея – в нашем видео