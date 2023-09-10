https://uz.sputniknews.ru/20230910/muzey-moskva-uzbekskiy-yazyk-38751235.html

Восточная культура во дворце Екатерины: в Москве проходят туры на узбекском языке

Восточная культура во дворце Екатерины: в Москве проходят туры на узбекском языке

В московском доме-музее Царицыно стартовали туры на узбекском языке.

2023-09-10T20:15+0500

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2023-09-10T20:15+0500

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Экскурсии в основном посещают студенты и приезжие из Средней Азии, а проводят такие туры носители языка. Кто проводит туры на узбекском, как проходят экскурсии и что особенно нравится гостям музея – в нашем видео

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