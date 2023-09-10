https://uz.sputniknews.ru/20230910/pogoda-tashkent-10-sentyabr-2023-38731525.html

Температура растет — погода в Ташкенте на 10 сентября

Температура растет — погода в Ташкенте на 10 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в воскресенье.

2023-09-10T05:03+0500

2023-09-10T05:03+0500

2023-09-10T05:03+0500

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура воздуха днем — 34-36 градусов тепла.

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