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Температура растет — погода в Ташкенте на 10 сентября
Температура растет — погода в Ташкенте на 10 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в воскресенье.
2023-09-10T05:03+0500
2023-09-10T05:03+0500
2023-09-10T05:03+0500
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура воздуха днем — 34-36 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет общество
Температура растет — погода в Ташкенте на 10 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем — 34-36 градусов тепла.