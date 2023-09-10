https://uz.sputniknews.ru/20230910/sammit-g20-onlain-sroki-38750240.html
Следующий саммит G20 может пройти до конца 2023 года
Следующий саммит G20 может пройти до конца 2023 года
Вероятно, заседание состоится в конце ноября, заявил Лавров.
2023-09-10T17:48+0500
2023-09-10T17:48+0500
2023-09-10T17:48+0500
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АСТАНА, 10 сен – Sputnik. Следующий саммит G20 пройдет уже до конца 2023 года. Проведение заседания в формате видеоконференции анонсировал премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, индийский премьер во время закрытого последнего заседания заявил, что будет созывать еще один саммит "Большой двадцатки" в формате видеоконференции до конца года.Российский дипломат также заявил, что договоренности России с Индией по военно-техническому комплексу остаются в силе.
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индия большая двадцатка g20 саммит следующий премьер-министр индии нарендра моди в формате видеоконференции сергей лавров министр иностранных дел россии
индия большая двадцатка g20 саммит следующий премьер-министр индии нарендра моди в формате видеоконференции сергей лавров министр иностранных дел россии
Следующий саммит G20 может пройти до конца 2023 года
Вероятно, заседание состоится в конце ноября, заявил Лавров.
АСТАНА, 10 сен – Sputnik. Следующий саммит G20 пройдет уже до конца 2023 года. Проведение заседания в формате видеоконференции анонсировал премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, индийский премьер во время закрытого последнего заседания заявил, что будет созывать еще один саммит "Большой двадцатки" в формате видеоконференции до конца года.
"Скорее всего, это будет в конце ноября", — подчеркнул Лавров.
Российский дипломат также заявил, что договоренности России с Индией по военно-техническому комплексу остаются в силе.