https://uz.sputniknews.ru/20230910/sammit-g20-onlain-sroki-38750240.html

Следующий саммит G20 может пройти до конца 2023 года

Следующий саммит G20 может пройти до конца 2023 года

Вероятно, заседание состоится в конце ноября, заявил Лавров.

2023-09-10T17:48+0500

2023-09-10T17:48+0500

2023-09-10T17:48+0500

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g20

саммит

сергей лавров

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АСТАНА, 10 сен – Sputnik. Следующий саммит G20 пройдет уже до конца 2023 года. Проведение заседания в формате видеоконференции анонсировал премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, индийский премьер во время закрытого последнего заседания заявил, что будет созывать еще один саммит "Большой двадцатки" в формате видеоконференции до конца года.Российский дипломат также заявил, что договоренности России с Индией по военно-техническому комплексу остаются в силе.

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