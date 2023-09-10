https://uz.sputniknews.ru/20230910/uzbekskie-diplomaty-pomogli-sootechestvennitsam-vernutsya-iz-oae-38744852.html

Узбекские дипломаты помогли соотечественницам вернуться из ОАЭ

Узбекские дипломаты помогли соотечественницам вернуться из ОАЭ

Сотрудники Генконсульства в Дубае помогли обманутым гражданкам республики.

2023-09-10T11:45+0500

2023-09-10T11:45+0500

2023-09-10T11:45+0500

узбекистан

оаэ

соотечественники

генеральное консульство узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. Узбекские дипломаты помогли двум соотечественницам вернуться на родину из ОАЭ, сообщает информационное агентство "Дунё".Женщины обратились в Генеральное консульство республики в Дубае. По их словам, их обманом заманили в Арабские Эмираты, пообещав работу. По приезду фиктивный "работодатель" отнял у них документы и не давал вернуться домой.Сотрудникам генконсульства удалось вернуть гражданкам их паспорта, пострадавшим предоставили временное жилье и бесплатные авиабилеты в Узбекистан.

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