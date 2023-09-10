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https://uz.sputniknews.ru/20230910/uzbekskie-diplomaty-pomogli-sootechestvennitsam-vernutsya-iz-oae-38744852.html
Узбекские дипломаты помогли соотечественницам вернуться из ОАЭ
Узбекские дипломаты помогли соотечественницам вернуться из ОАЭ
Сотрудники Генконсульства в Дубае помогли обманутым гражданкам республики.
2023-09-10T11:45+0500
2023-09-10T11:45+0500
узбекистан
оаэ
соотечественники
генеральное консульство узбекистана
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ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. Узбекские дипломаты помогли двум соотечественницам вернуться на родину из ОАЭ, сообщает информационное агентство "Дунё".Женщины обратились в Генеральное консульство республики в Дубае. По их словам, их обманом заманили в Арабские Эмираты, пообещав работу. По приезду фиктивный "работодатель" отнял у них документы и не давал вернуться домой.Сотрудникам генконсульства удалось вернуть гражданкам их паспорта, пострадавшим предоставили временное жилье и бесплатные авиабилеты в Узбекистан.
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узбекистан оаэ дубай соотечественники обман рабство отняли документы помогли вернуться на родину
узбекистан оаэ дубай соотечественники обман рабство отняли документы помогли вернуться на родину

Узбекские дипломаты помогли соотечественницам вернуться из ОАЭ

11:45 10.09.2023
© пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаАэропорт Ташкента. Архивное фото
Аэропорт Ташкента. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2023
© пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана
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Сотрудники Генконсульства в Дубае помогли обманутым гражданкам республики.
ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. Узбекские дипломаты помогли двум соотечественницам вернуться на родину из ОАЭ, сообщает информационное агентство "Дунё".
Женщины обратились в Генеральное консульство республики в Дубае. По их словам, их обманом заманили в Арабские Эмираты, пообещав работу. По приезду фиктивный "работодатель" отнял у них документы и не давал вернуться домой.
Сотрудникам генконсульства удалось вернуть гражданкам их паспорта, пострадавшим предоставили временное жилье и бесплатные авиабилеты в Узбекистан.
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