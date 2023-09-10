https://uz.sputniknews.ru/20230910/voditel-iz-korteja-baydena-v-indii-taksoval--ego-uvolili-38747263.html

Водитель из кортежа Байдена в Индии "таксовал" — его уволили

Водитель из кортежа Байдена в Индии "таксовал" — его уволили

Для сопровождения американского президента в Нью-Дели наняли несколько частных автомобилей.

2023-09-10T12:36+0500

2023-09-10T12:36+0500

2023-09-10T12:46+0500

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ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. В Индии уволили водителя из кортежа президента США Джо Байдена за подвоз частного клиента, сообщает РИА Новости со ссылкой на Indian Express. По данным службы безопасности, МИД Индии нанял несколько частных автомобилей для кортежа Байдена. США также купили 60 машин для передвижения президентской "свиты". В итоге горе-водителя на автомобиле со спецнаклейками и пропуском в отель остановили сотрудники службы безопасности. На допросе водитель и бизнесмен заявили, что не знали о протоколе.Данные об инциденте передали в МИД Индии, после чего водителя убрали из кортежа президента США и сняли с его авто все наклейки. Водителя и его пассажира отпустили, против них не выдвинули никаких обвинений.

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