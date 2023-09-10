https://uz.sputniknews.ru/20230910/voditel-iz-korteja-baydena-v-indii-taksoval--ego-uvolili-38747263.html
Водитель из кортежа Байдена в Индии "таксовал" — его уволили
Водитель из кортежа Байдена в Индии "таксовал" — его уволили
Для сопровождения американского президента в Нью-Дели наняли несколько частных автомобилей.
2023-09-10T12:36+0500
2023-09-10T12:36+0500
2023-09-10T12:46+0500
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ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. В Индии уволили водителя из кортежа президента США Джо Байдена за подвоз частного клиента, сообщает РИА Новости со ссылкой на Indian Express. По данным службы безопасности, МИД Индии нанял несколько частных автомобилей для кортежа Байдена. США также купили 60 машин для передвижения президентской "свиты". В итоге горе-водителя на автомобиле со спецнаклейками и пропуском в отель остановили сотрудники службы безопасности. На допросе водитель и бизнесмен заявили, что не знали о протоколе.Данные об инциденте передали в МИД Индии, после чего водителя убрали из кортежа президента США и сняли с его авто все наклейки. Водителя и его пассажира отпустили, против них не выдвинули никаких обвинений.
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индия саммит g20 джо байден президент кортеж водитель уволили подвозил частного клиента мид индии служба безопасности
индия саммит g20 джо байден президент кортеж водитель уволили подвозил частного клиента мид индии служба безопасности
Водитель из кортежа Байдена в Индии "таксовал" — его уволили
12:36 10.09.2023 (обновлено: 12:46 10.09.2023)
Для сопровождения американского президента в Нью-Дели наняли несколько частных автомобилей.
ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. В Индии уволили водителя из кортежа президента США Джо Байдена за подвоз частного клиента, сообщает РИА Новости со ссылкой на Indian Express.
По данным службы безопасности, МИД Индии нанял несколько частных автомобилей для кортежа Байдена. США также купили 60 машин для передвижения президентской "свиты".
"Есть один автомобиль с регистрационным номером штата Харьяна, водитель которого работал в передовом кортеже Байдена. На этой машине было несколько наклеек, указывающих на ее принадлежность к кортежу Байдена, и она должна была находиться в отеле "Маурья", где остановился президент США. Но в субботу утром около 8 утра водителю позвонил его постоянный пассажир и попросил подвезти его в отель "Тадж Мансингх". Движение кортежа Байдена должно было начаться около 9-9.30 утра, поэтому он решил подвезти своего постоянного пассажира", - сказал чиновник.
В итоге горе-водителя на автомобиле со спецнаклейками и пропуском в отель остановили сотрудники службы безопасности. На допросе водитель и бизнесмен заявили, что не знали о протоколе.
Данные об инциденте передали в МИД Индии, после чего водителя убрали из кортежа президента США и сняли с его авто все наклейки. Водителя и его пассажира отпустили, против них не выдвинули никаких обвинений.