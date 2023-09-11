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Кто из боксеров Узбекистана поедет на Азиатские игры в Ханчжоу — список
Кто из боксеров Узбекистана поедет на Азиатские игры в Ханчжоу — список
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Федерация бокса Узбекистана объявила имена боксеров, которые примут участие в Азиатских играх в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября... 11.09.2023, Sputnik Узбекистан
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спорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Федерация бокса Узбекистана объявила имена боксеров, которые примут участие в Азиатских играх в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, сообщает пресс-служба организации. Состав сборной Узбекистана:мужчины: женщины:Напомним, что на Азиатских играх по этой дисциплине также разыграют путевки на Олимпиаду 2024 года в Париже.
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спорт, узбекистан

Кто из боксеров Узбекистана поедет на Азиатские игры в Ханчжоу — список

12:58 11.09.2023 (обновлено: 14:36 11.09.2023)
© Федерация бокса УзбекистанаХасанбой Дусматов
Хасанбой Дусматов - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2023
© Федерация бокса Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Федерация бокса Узбекистана объявила имена боксеров, которые примут участие в Азиатских играх в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, сообщает пресс-служба организации.
Состав сборной Узбекистана:
© Федерация бокса УзбекистанаФедерация бокса Узбекистана объявила имена боксеров, которые примут участие в Азиатских играх в Ханчжоу
Федерация бокса Узбекистана объявила имена боксеров, которые примут участие в Азиатских играх в Ханчжоу - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2023
Федерация бокса Узбекистана объявила имена боксеров, которые примут участие в Азиатских играх в Ханчжоу
© Федерация бокса Узбекистана
мужчины:
-51 кг: Хасанбой Дусматов
-57 кг: Абдумалик Халоков
-63,5 кг: Руслан Абдуллаев
-71 кг: Асадходжа Муйдинходжаев
-80 кг: Торабек Хабибуллаев
-92 кг: Лазизбек Мулложонов
+92 кг: Баходир Джалолов
© Федерация бокса УзбекистанаФедерация бокса Узбекистана объявила имена боксеров, которые примут участие в Азиатских играх в Ханчжоу
Федерация бокса Узбекистана объявила имена боксеров, которые примут участие в Азиатских играх в Ханчжоу - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2023
Федерация бокса Узбекистана объявила имена боксеров, которые примут участие в Азиатских играх в Ханчжоу
© Федерация бокса Узбекистана
женщины:
-50 кг: Сабина Бобокулова
-54 кг: Нигина Уктамова
-57 кг: Ситора Турдибекова
-60 кг: Райхона Кадирова
-66 кг: Навбахор Хамидова
-75 кг: Азиза Зокирова
Напомним, что на Азиатских играх по этой дисциплине также разыграют путевки на Олимпиаду 2024 года в Париже.
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