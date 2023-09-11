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Кто из боксеров Узбекистана поедет на Азиатские игры в Ханчжоу — список

Кто из боксеров Узбекистана поедет на Азиатские игры в Ханчжоу — список

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Федерация бокса Узбекистана объявила имена боксеров, которые примут участие в Азиатских играх в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября... 11.09.2023, Sputnik Узбекистан

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спорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Федерация бокса Узбекистана объявила имена боксеров, которые примут участие в Азиатских играх в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, сообщает пресс-служба организации. Состав сборной Узбекистана:мужчины: женщины:Напомним, что на Азиатских играх по этой дисциплине также разыграют путевки на Олимпиаду 2024 года в Париже.

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