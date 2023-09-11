Кто из боксеров Узбекистана поедет на Азиатские игры в Ханчжоу — список
12:58 11.09.2023 (обновлено: 14:36 11.09.2023)
© Федерация бокса УзбекистанаХасанбой Дусматов
© Федерация бокса Узбекистана
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Федерация бокса Узбекистана объявила имена боксеров, которые примут участие в Азиатских играх в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, сообщает пресс-служба организации.
Состав сборной Узбекистана:
© Федерация бокса УзбекистанаФедерация бокса Узбекистана объявила имена боксеров, которые примут участие в Азиатских играх в Ханчжоу
Федерация бокса Узбекистана объявила имена боксеров, которые примут участие в Азиатских играх в Ханчжоу
мужчины:
-51 кг: Хасанбой Дусматов
-57 кг: Абдумалик Халоков
-63,5 кг: Руслан Абдуллаев
-71 кг: Асадходжа Муйдинходжаев
-80 кг: Торабек Хабибуллаев
-92 кг: Лазизбек Мулложонов
+92 кг: Баходир Джалолов
© Федерация бокса УзбекистанаФедерация бокса Узбекистана объявила имена боксеров, которые примут участие в Азиатских играх в Ханчжоу
Федерация бокса Узбекистана объявила имена боксеров, которые примут участие в Азиатских играх в Ханчжоу
женщины:
-50 кг: Сабина Бобокулова
-54 кг: Нигина Уктамова
-57 кг: Ситора Турдибекова
-60 кг: Райхона Кадирова
-66 кг: Навбахор Хамидова
-75 кг: Азиза Зокирова
Напомним, что на Азиатских играх по этой дисциплине также разыграют путевки на Олимпиаду 2024 года в Париже.