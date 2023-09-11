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https://uz.sputniknews.ru/20230911/dojd-v-gorax-prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-12-sentyabrya-38788059.html
Дождь в горах: прогноз погоды в Узбекистане на 12 сентября
Дождь в горах: прогноз погоды в Узбекистане на 12 сентября
На большей части территории республики ожидается сухая и ясная погода, прогнозирует Узгидромет.
2023-09-11T20:33+0500
2023-09-11T20:33+0500
узбекистан
общество
погода
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прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Во вторник 12 сентября по всей территории Узбекистана ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь в горных районах может пройти кратковременный дождь, гроза, предупреждает Узгидромет.Температура воздуха:
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узбекистан общество погода прогноз погоды 12 сентября переменная облачность без осадков температура воздуха каракалпакстан хорезмская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская сурхандарьинская кашкадарьинская бухарская навоийская андижанская наманганская ферганская область
узбекистан общество погода прогноз погоды 12 сентября переменная облачность без осадков температура воздуха каракалпакстан хорезмская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская сурхандарьинская кашкадарьинская бухарская навоийская андижанская наманганская ферганская область

Дождь в горах: прогноз погоды в Узбекистане на 12 сентября

20:33 11.09.2023
© unsplash/Jim HalpertДорога в горах под серым небом.
Дорога в горах под серым небом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2023
© unsplash/Jim Halpert
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На большей части территории республики ожидается сухая и ясная погода, прогнозирует Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Во вторник 12 сентября по всей территории Узбекистана ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь в горных районах может пройти кратковременный дождь, гроза, предупреждает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 8-13, днем 21-26 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 15-20, днем 28-33 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.
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