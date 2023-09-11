https://uz.sputniknews.ru/20230911/dojd-v-gorax-prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-12-sentyabrya-38788059.html

Дождь в горах: прогноз погоды в Узбекистане на 12 сентября

Дождь в горах: прогноз погоды в Узбекистане на 12 сентября

На большей части территории республики ожидается сухая и ясная погода, прогнозирует Узгидромет.

2023-09-11T20:33+0500

2023-09-11T20:33+0500

2023-09-11T20:33+0500

узбекистан

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прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Во вторник 12 сентября по всей территории Узбекистана ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь в горных районах может пройти кратковременный дождь, гроза, предупреждает Узгидромет.Температура воздуха:

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узбекистан общество погода прогноз погоды 12 сентября переменная облачность без осадков температура воздуха каракалпакстан хорезмская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская сурхандарьинская кашкадарьинская бухарская навоийская андижанская наманганская ферганская область