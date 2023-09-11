Дождь в горах: прогноз погоды в Узбекистане на 12 сентября
На большей части территории республики ожидается сухая и ясная погода, прогнозирует Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Во вторник 12 сентября по всей территории Узбекистана ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь в горных районах может пройти кратковременный дождь, гроза, предупреждает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 8-13, днем 21-26 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 15-20, днем 28-33 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.