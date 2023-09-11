https://uz.sputniknews.ru/20230911/eaes-i-uzbekistan-biznes-dialog-38785600.html

ЕАЭС и Узбекистан организуют постоянный бизнес-диалог

ЕАЭС и Узбекистан организуют постоянный бизнес-диалог

До конца года стороны подпишут меморандум о налаживании постоянного бизнес-диалога между ТПП Узбекистана и Деловым советом ЕАЭС.

2023-09-11T18:52+0500

2023-09-11T18:52+0500

2023-09-11T19:00+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

бизнес

тпп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0b/38779392_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_da074c566abb52d58b7d73e418d3a5bc.jpg

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Деловой совет ЕАЭС и Торгово-промышленная палата Узбекистана (ТПП) установят постоянный бизнес-диалог, сообщает пресс-служба ТПП России по итогам встречи, состоявшейся в пятницу в Самарканде.Представленный на заседании проект меморандума об установлении постоянных деловых связей между ТПП Узбекистана и Деловым советом ЕАЭС одобрили обе стороны. Подписание меморандума ожидается до конца 2023 года после окончательного утверждения его проекта.По словам секретаря Делового совета ЕАЭС Сергея Михневича, данный меморандум служит установлению постоянных деловых связей между Узбекистаном и бизнесменами Союза, а также развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и ЕАЭС.Напомним, 6 сентября в Самарканде состоялось 3-е заседание Совместной рабочей группы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и правительства Узбекистана по взаимному сотрудничеству. В нем приняли участие министр по интеграции и макроэкономике Евразийской комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, заместитель министра инвестиций, индустрии и торговли Узбекистана Бадриддин Абидов, первый заместитель председателя ТПП Узбекистана Ислам Джасимов, ответственный секретарь Делового совета ЕАЭС Сергей Михневич и другие лица.На встрече также было отмечено, что объем торговли между Узбекистаном и ЕАЭС с момента создания Союза увеличился в 3 раза, и сегодня республика является крупнейшим торговым партнером ЕАЭС в СНГ.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан самарканд еаэс торгово-промышленная палата постоянный бизнес-диалог меморандум