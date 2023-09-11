https://uz.sputniknews.ru/20230911/ekologiya-davleniye-na-eaes-shos---overchuk-38778710.html

Экология не должна быть поводом для давления на ЕАЭС и ШОС — Оверчук

Экология не должна быть поводом для давления на ЕАЭС и ШОС — Оверчук

Страны Большой Евразии должны выработать общие подходы к климатической повестке, заявил зампредседателя правительства РФ на ВЭФ.

2023-09-11T15:18+0500

2023-09-11T15:18+0500

2023-09-11T15:18+0500

еаэс и узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Климатическая повестка и связанные с ней вопросы "зеленой" энергетики не должны становиться инструментом политического давления на страны ЕАЭС и ШОС. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает РИА Новости.Выступая на сессии ВЭФ "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям", он подчеркнул, что необходимо скоординировать действия всех государств, входящих в региональные организации.Оверчук добавил, что странам континента необходимо вырабатывать общие подходы, тарифно-фискальные и другие меры. В этом контексте у стран Большой Евразии есть "колоссальный потенциал" взаимодействия, подчеркнул он.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).Узбекистан уже активно работает над улучшением экологической ситуации. В стране проходит реформа энергетики, в которой большое внимание уделяется развитию "зеленой" энергетики: строительству солнечных и ветровых электростанций, оснащению учебных заведений, официальных зданий и жилых домов солнечными панелями и нагревателями. Кроме того, Узбекистан участвует в реализации самого масштабного энергетического проекта в Центральной Азии – строительстве АЭС в "Тузкан" в Джизакской области мощностью 2,4 гигаватта. К 2030 году электростанция сможет давать около 15% электроэнергии в стране.

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