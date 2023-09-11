https://uz.sputniknews.ru/20230911/karakalpakstane-vypusk-drofa-krasotka-38789136.html

В Каракалпакстане на волю выпустили краснокнижных птиц

В Каракалпакстане на волю выпустили краснокнижных птиц

Редких пернатых выпустили на территории Барсакелмес и Жаслык Кунградского района.

2023-09-11T22:03+0500

2023-09-11T22:03+0500

2023-09-11T22:03+0500

узбекистан

общество

экология

красная книга

птица

дрофа-красотка

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. В Каракалпакстане на волю выпустили более 1000 краснокнижных дроф-красоток, сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана.Министерство экологии регулярно выпускает на волю дроф-красоток. Всего с 2017 года по настоящее время на волю выпустили 15 753 особи, сообщили в министерстве.Редкие дрофы обитают в основном в пустыне Кызылкум. Их также можно встретить в Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, Закавказье, Египте, Западной Азии, Монголии, отмечается в сообщении.В 2020 году в пустыню Кызылкум и Приаралье Узбекистана выпустили более 2,8 тысячи дроф-красоток, привезенных из ОАЭ, а также из двух питомников, расположенных в Навоийской и Бухарской областях. С момента их основания в 2006-м на волю было выпущено почти 20 тысяч птиц.Питомник в Навоийской области создан по инициативе арабского эмира Мохаммеда бен Рашида аль-Мактума. С 2008 года отсюда выпустили в дикую природу более 14 тысяч редких пернатых. Привозятся птицы, а также другие краснокнижные животные, и из питомников в самих Эмиратах.Редкая птица дрофа-красотка давно попала в разряд уязвимых, сокращающихся видов, она включена в Красную книгу Международного союза охраны природы, Красную книгу Узбекистана.

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узбекистан каракалпакстан жаслык барсакельмес выпустили на волю дрофа-красотка краснокнижная птица министерство экологии