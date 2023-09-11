https://uz.sputniknews.ru/20230911/mejdunarodnyy-festival-etnosporta-xiva-video-38788752.html
Чем удивил международный фестиваль этноспорта в Хиве
Чем удивил международный фестиваль этноспорта в Хиве
В комплексе Ичан-Качала завершились масштабные соревнования по национальным видам спорта.
2023-09-11T21:45+0500
2023-09-11T21:45+0500
2023-09-11T21:26+0500
видео
узбекистан
спорт
культура
хива
этнофестиваль
фестиваль этноспорта
этноспорт
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Масштабные соревнования по национальным видам спорта и народным играм проходили в стенах знаменитого комплекса Ичан-Качала.В них приняли участие более 2 тыс. спортсменов из 63 стран. О том, как прошел фестиваль смотрите в нашем видео.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан хива комплекс ичан-качала фестиваль этноспорта этнофестиваль видео
узбекистан хива комплекс ичан-качала фестиваль этноспорта этнофестиваль видео
Чем удивил международный фестиваль этноспорта в Хиве
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
В комплексе Ичан-Качала завершились масштабные соревнования по национальным видам спорта.
Масштабные соревнования по национальным видам спорта и народным играм проходили в стенах знаменитого комплекса Ичан-Качала.
В них приняли участие более 2 тыс. спортсменов из 63 стран.
О том, как прошел фестиваль смотрите в нашем видео.