https://uz.sputniknews.ru/20230911/mejdunarodnyy-festival-etnosporta-xiva-video-38788752.html

Чем удивил международный фестиваль этноспорта в Хиве

Чем удивил международный фестиваль этноспорта в Хиве

В комплексе Ичан-Качала завершились масштабные соревнования по национальным видам спорта.

2023-09-11T21:45+0500

2023-09-11T21:45+0500

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видео

узбекистан

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культура

хива

этнофестиваль

фестиваль этноспорта

этноспорт

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Масштабные соревнования по национальным видам спорта и народным играм проходили в стенах знаменитого комплекса Ичан-Качала.В них приняли участие более 2 тыс. спортсменов из 63 стран. О том, как прошел фестиваль смотрите в нашем видео.

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узбекистан хива комплекс ичан-качала фестиваль этноспорта этнофестиваль видео