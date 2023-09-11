https://uz.sputniknews.ru/20230911/mid-uzbekistan-baxtiyer-saidov-vstrecha-premer-ministr-koreya-38755426.html

Глава МИД Узбекистана встретился с премьер-министром Кореи — что обсудили

Глава МИД Узбекистана встретился с премьер-министром Кореи — что обсудили

Бахтиёр Саидов встретился с премьер-министром Кореи, а также провел ряд встреч с представителями бизнеса

2023-09-11T09:06+0500

2023-09-11T09:06+0500

2023-09-11T09:28+0500

узбекистан

мид

мид узбекистана

бахтиёр саидов

встреча

южная корея

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Бахтиёр Саидов встретился с премьер-министром Республики Корея Хан Дак Cу. В ходе встречи обсудили вопросы дальнейшего углубления стратегического партнерства Узбекистана и Кореи, укрепления экономических связей, реализации ранее достигнутых договоренностей, а также установления тесных партнерских связей между госведомствами, сообщил в своем Telegram-канале глава МИД Узбекистана.Также Бахтиёр Саидов провел переговоры с представителями бизнеса Южной Кореи.В частности, он встретился с президентом одного из крупнейших в мире производителей чипов памяти и полупроводников SK hynix Ким Донг Сопом. Прошла еще одна встреча — с главой компании Shindong Resources и председателем Бизнес-ассоциации Корея-Узбекистан Ким Ёнг Гу. Ассоциация является ключевой платформой для развития экономического сотрудничества между двумя странами, уточняется в сообщении.

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узбекистан бахтиёр саидов глава мид южная корея премьер-министр хан дак cу укрепление экономических связей переговоры представители бизнес производитель чипов памяти и полупроводников sk hynix ким донг соп глава компании shindong resources председатель бизнес-ассоциации корея-узбекистан ким ёнг гу