https://uz.sputniknews.ru/20230911/mid-uzbekistan-baxtiyer-saidov-vstrecha-premer-ministr-koreya-38755426.html
Глава МИД Узбекистана встретился с премьер-министром Кореи — что обсудили
Глава МИД Узбекистана встретился с премьер-министром Кореи — что обсудили
Бахтиёр Саидов встретился с премьер-министром Кореи, а также провел ряд встреч с представителями бизнеса
2023-09-11T09:06+0500
2023-09-11T09:06+0500
2023-09-11T09:28+0500
узбекистан
мид
мид узбекистана
бахтиёр саидов
встреча
южная корея
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Бахтиёр Саидов встретился с премьер-министром Республики Корея Хан Дак Cу. В ходе встречи обсудили вопросы дальнейшего углубления стратегического партнерства Узбекистана и Кореи, укрепления экономических связей, реализации ранее достигнутых договоренностей, а также установления тесных партнерских связей между госведомствами, сообщил в своем Telegram-канале глава МИД Узбекистана.Также Бахтиёр Саидов провел переговоры с представителями бизнеса Южной Кореи.В частности, он встретился с президентом одного из крупнейших в мире производителей чипов памяти и полупроводников SK hynix Ким Донг Сопом. Прошла еще одна встреча — с главой компании Shindong Resources и председателем Бизнес-ассоциации Корея-Узбекистан Ким Ёнг Гу. Ассоциация является ключевой платформой для развития экономического сотрудничества между двумя странами, уточняется в сообщении.
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узбекистан бахтиёр саидов глава мид южная корея премьер-министр хан дак cу укрепление экономических связей переговоры представители бизнес производитель чипов памяти и полупроводников sk hynix ким донг соп глава компании shindong resources председатель бизнес-ассоциации корея-узбекистан ким ёнг гу
узбекистан бахтиёр саидов глава мид южная корея премьер-министр хан дак cу укрепление экономических связей переговоры представители бизнес производитель чипов памяти и полупроводников sk hynix ким донг соп глава компании shindong resources председатель бизнес-ассоциации корея-узбекистан ким ёнг гу
Глава МИД Узбекистана встретился с премьер-министром Кореи — что обсудили
09:06 11.09.2023 (обновлено: 09:28 11.09.2023)
Бахтиёр Саидов встретился с премьер-министром Кореи, а также провел ряд встреч с представителями бизнеса.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Бахтиёр Саидов встретился с премьер-министром Республики Корея Хан Дак Cу.
В ходе встречи обсудили вопросы дальнейшего углубления стратегического партнерства Узбекистана и Кореи, укрепления экономических связей, реализации ранее достигнутых договоренностей, а также установления тесных партнерских связей между госведомствами, сообщил в своем Telegram-канале
глава МИД Узбекистана.
Также Бахтиёр Саидов провел переговоры с представителями бизнеса Южной Кореи.
В частности, он встретился с президентом одного из крупнейших в мире производителей чипов памяти и полупроводников SK hynix Ким Донг Сопом.
"Осмотрели предприятие, ознакомились с производственным процессом и обсудили вопросы налаживания сотрудничества", — отметил глава МИД Узбекистана.
Прошла еще одна встреча — с главой компании Shindong Resources и председателем Бизнес-ассоциации Корея-Узбекистан Ким Ёнг Гу. Ассоциация является ключевой платформой для развития экономического сотрудничества между двумя странами, уточняется в сообщении
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