https://uz.sputniknews.ru/20230911/myanma-oktyabr-karty-rossiya-platejnaya-sistema-mir-38756461.html
В Мьянме уже с октября начнут принимать российские карты "Мир"
В Мьянме уже с октября начнут принимать российские карты "Мир"
Об этом стало известно на проходящем во Владивостоке VIII Восточном экономическом форуме
2023-09-11T10:05+0500
2023-09-11T10:05+0500
2023-09-11T11:36+0500
россия
мьянма
платежная система
платежная система "мир"
карта
вэф
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В Мьянме ожидают, что уже с октября в стране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир". Об этом заявил министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо в кулуарах VIII Восточного экономического форума ВЭФ-2023, сообщает РИА Новости. VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
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россия мьянма российская платежная система карта мир октябрь владивосток восточный экономический форум заявление министр инвестиций и внешних экономических связей мьянмы кан зо
россия мьянма российская платежная система карта мир октябрь владивосток восточный экономический форум заявление министр инвестиций и внешних экономических связей мьянмы кан зо
В Мьянме уже с октября начнут принимать российские карты "Мир"
10:05 11.09.2023 (обновлено: 11:36 11.09.2023)
Об этом стало известно на проходящем во Владивостоке VIII Восточном экономическом форуме.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
В Мьянме ожидают, что уже с октября в стране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир". Об этом заявил министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо в кулуарах VIII Восточного экономического форума ВЭФ-2023, сообщает РИА Новости
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"Есть прогресс по этому вопросу. Мы надеемся, что карты "Мир" начнут принимать в Мьянме начиная с октября. Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками", — сказал он.
VIII Восточный экономический форум
проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).