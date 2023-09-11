https://uz.sputniknews.ru/20230911/myanma-oktyabr-karty-rossiya-platejnaya-sistema-mir-38756461.html

В Мьянме уже с октября начнут принимать российские карты "Мир"

В Мьянме уже с октября начнут принимать российские карты "Мир"

Об этом стало известно на проходящем во Владивостоке VIII Восточном экономическом форуме

2023-09-11T10:05+0500

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россия

мьянма

платежная система

платежная система "мир"

карта

вэф

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В Мьянме ожидают, что уже с октября в стране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир". Об этом заявил министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо в кулуарах VIII Восточного экономического форума ВЭФ-2023, сообщает РИА Новости. VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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