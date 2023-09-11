https://uz.sputniknews.ru/20230911/otstavka-naznacheniye-uzbekistan-nedelya-4-po-11-sentyabr-38757653.html

Отставки и назначения в Узбекистане за неделю — с 4 по 11 сентября

Отставки и назначения в Узбекистане за неделю — с 4 по 11 сентября

Sputnik собрал назначения руководителей различных ведомств и учебных заведений республики за прошедшую неделю

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узбекистан

назначение

вузы

мчс

мчс узбекистана

ректор

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. За прошедшую неделю сменились руководители в структуре МЧС и системе высшего образования.МЧСРавшан Хайдаров назначен начальником Академии МЧС Узбекистана. Ранее эту должность занимал Кабул Бердиев.До назначения Хайдаров был начальником Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента.В четырех вузах назначили новых ректоров, а также исполнительного директора в межотраслевом институте.Шахноза Султонова назначена исполнительным директором совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в Ташкенте. Является доктором технических наук, доцентом.Шахноза Султонова проводит научные исследования в области химической технологии, процессов и оборудования для производства пищевых продуктов.Ильхомжон Тухтасинов назначен ректором Узбекского государственного университета мировых языков. В 2015—2016 годах он работал директором-проректором Республиканского научно-практического центра развития инновационных методик обучения иностранным языкам при УзГУМЯ. С 2016 года занимал должность ректора Самаркандского государственного института иностранных языков.Жахонгир Каршибаев стал ректором Гулистанского государственного педагогического института. До назначения занимал должность проректора по учебной работе и другие должности в этом вузе. Является доктором биологических наук, доцентом.Ривожиддин Каримов назначен на должность ректора Наманганского государственного института иностранных языков имени Исхакхана Ибрата.Шавкат Хасанов возглавил Самаркандский институт агроинноваций и исследований.

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узбекистан отставки назначения ведомства учебные заведения неделя 4-11 сентября мчс равшан хайдаров начальник академии мчс шахноза султонова исполнительный директор совместного белорусско-узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций ильхомжон тухтасинов ректор узбекского государственного университета мировых языков жахонгир каршибаев ректор гулистанского государственного педагогического института ривожиддин каримов ректор наманганского государственного института иностранных языков имени исхакхана ибрата шавкат хасанов руководитель самаркандского института агроинноваций и исследований