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https://uz.sputniknews.ru/20230911/prognoz-pogody-tashkent-11-sentyabrya-38748636.html
Немного прохладнее – прогноз погоды в Ташкенте на 11 сентября
Немного прохладнее – прогноз погоды в Ташкенте на 11 сентября
После небольшого повышения, температура воздуха в столице вновь опустится, сообщает Узгидромет.
2023-09-11T05:01+0500
2023-09-11T05:01+0500
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прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В понедельник в столице Узбекистана будет небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, возможно усиление до 12-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью 18-20, днем 29-31 градус тепла.
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узбекистан общество ташкент прогноз погоды 11 сентября понедельник узгидромет без осадков усиление ветра температура воздуха
узбекистан общество ташкент прогноз погоды 11 сентября понедельник узгидромет без осадков усиление ветра температура воздуха

Немного прохладнее – прогноз погоды в Ташкенте на 11 сентября

05:01 11.09.2023
© Sputnik / Актан ТемиркановСеверный Железнодорожный вокзал г. Ташкента.
Северный Железнодорожный вокзал г. Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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После небольшого повышения, температура воздуха в столице вновь опустится, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В понедельник в столице Узбекистана будет небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, возможно усиление до 12-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 18-20, днем 29-31 градус тепла.
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