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Немного прохладнее – прогноз погоды в Ташкенте на 11 сентября

Немного прохладнее – прогноз погоды в Ташкенте на 11 сентября

После небольшого повышения, температура воздуха в столице вновь опустится, сообщает Узгидромет.

2023-09-11T05:01+0500

2023-09-11T05:01+0500

2023-09-11T05:01+0500

узбекистан

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погода в ташкенте

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прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В понедельник в столице Узбекистана будет небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, возможно усиление до 12-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью 18-20, днем 29-31 градус тепла.

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