https://uz.sputniknews.ru/20230911/rossiya-ukraina-voyennoslujaschiye-nastupleniye-vsu-38759589.html
СВО: российские военнослужащие сорвали наступление ВСУ
СВО: российские военнослужащие сорвали наступление ВСУ
В результате российские войска смогли удержать свои позиции на Южно-Донецком направлении
2023-09-11T11:21+0500
2023-09-11T11:21+0500
2023-09-11T11:30+0500
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всу
украина
восток
военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали попытку украинских войск перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, сообщает РИА Новости.В результате позиции российских войск на этом направлении были удержаны, добавил он. Командир взвода гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки "Восток" капитан Александр Андронов в составе подразделения выполнял задачи по отражению атак ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления, уточнил Чехов.
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россия спецоперация сво всу украина наступление южно-донецкое направление артиллеристы группировка войск восток олег чехов
россия спецоперация сво всу украина наступление южно-донецкое направление артиллеристы группировка войск восток олег чехов
СВО: российские военнослужащие сорвали наступление ВСУ
11:21 11.09.2023 (обновлено: 11:30 11.09.2023)
В результате российские войска смогли удержать свои позиции на Южно-Донецком направлении.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали попытку украинских войск перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, сообщает РИА Новости
.
"В ходе одного из боев артиллеристам под командованием капитана Андронова удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление", — отметил Чехов.
В результате позиции российских войск на этом направлении были удержаны, добавил он.
Командир взвода гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки "Восток" капитан Александр Андронов в составе подразделения выполнял задачи по отражению атак ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления, уточнил Чехов.