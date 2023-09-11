https://uz.sputniknews.ru/20230911/rossiya-ukraina-voyennoslujaschiye-nastupleniye-vsu-38759589.html

СВО: российские военнослужащие сорвали наступление ВСУ

СВО: российские военнослужащие сорвали наступление ВСУ

В результате российские войска смогли удержать свои позиции на Южно-Донецком направлении

2023-09-11T11:21+0500

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россия

всу

украина

восток

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали попытку украинских войск перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, сообщает РИА Новости.В результате позиции российских войск на этом направлении были удержаны, добавил он. Командир взвода гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки "Восток" капитан Александр Андронов в составе подразделения выполнял задачи по отражению атак ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления, уточнил Чехов.

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