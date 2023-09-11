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Доллар растет — официальный курс валют в Узбекистане на 12 сентября
Доллар растет — официальный курс валют в Узбекистане на 12 сентября
Центральный банк Узбекистана установил с 12 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-09-11T16:04+0500
2023-09-11T16:04+0500
2023-09-11T16:06+0500
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 163,53 сума (+16,28), евро — 13 055,12 сума (+52,70), рубля — 126,27 сума (+1,94), а китайского юаня — 1 667,17 сума (+11,40), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан цб центральный банк курс валют 12 сентября евро доллар рубль сум китайский юань
узбекистан цб центральный банк курс валют 12 сентября евро доллар рубль сум китайский юань
Доллар растет — официальный курс валют в Узбекистане на 12 сентября
16:04 11.09.2023 (обновлено: 16:06 11.09.2023)
Центральный банк Узбекистана установил с 12 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.