https://uz.sputniknews.ru/20230911/sentralnyy-bank-ofitsialno-kurs-valyut-uzbekistan-12-sentyabrya-2023-38779715.html

Доллар растет — официальный курс валют в Узбекистане на 12 сентября

Доллар растет — официальный курс валют в Узбекистане на 12 сентября

Центральный банк Узбекистана установил с 12 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-09-11T16:04+0500

2023-09-11T16:04+0500

2023-09-11T16:06+0500

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 163,53 сума (+16,28), евро — 13 055,12 сума (+52,70), рубля — 126,27 сума (+1,94), а китайского юаня — 1 667,17 сума (+11,40), сообщает ЦБ страны.

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