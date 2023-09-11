https://uz.sputniknews.ru/20230911/severnyy-yujnyy-poyezd-tashkent-izmeneniye-vokzal-otpravleniye-38780031.html

С "Северного" на "Южный" — некоторые поезда в Ташкенте временно меняют вокзал отправления

С "Северного" на "Южный" — некоторые поезда в Ташкенте временно меняют вокзал отправления

Большинство поездов месяц будут отправляться с вокзала “Ташкент-Южный”, а не с "Северного" в связи с проведением ремонта на железной дороге между двумя станциями

2023-09-11T16:08+0500

2023-09-11T16:08+0500

2023-09-11T16:27+0500

узбекистан

ташкент

поезд

электропоезд

вокзал

южный вокзал

ремонт

железная дорога

станция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37448650_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_5aa3f15acdb454ed3945791800a66222.jpg

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. С 15 сентября по 15 октября 2023 года большинство поездов, следующих с железнодорожного вокзала “Ташкент-Центральный” ("Северный"), будут отправляться с железнодорожного вокзала “Ташкент-Южный”, сообщает “Узбекистон темир йуллари”.Причина — проведение технического ремонта на железной дороге между железнодорожными станциями “Тукимачи” и “Ташкент-Пассажирский”, уточняют в сообщении. В течение месяца с вокзала “Ташкент-Южный” будут курсировать высокоскоростные электропоезда “Афросиаб”, “Шарк” (Ташкент — Бухара — Ташкент), “Насаф” (Ташкент — Карши — Ташкент), “Узбекистан” (Ташкент — Андижан — Ташкент), а также поезда международного сообщения Ташкент — Волгоград — Ташкент, Ташкент — Душанбе — Ташкент. Кроме того, для пассажиров, которые по ошибке или по другой причине прибудут на посадку на железнодорожный вокзал “Ташкент-Северный”, будут организованы специальные бесплатные автобусы до железнодорожного вокзала “Ташкент-Южный”.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане отменили движение некоторых поездов.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент северный вокзал центральный вокзал ташкент-центральный ташкент-южный технический ремонт железная дорога