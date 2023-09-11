https://uz.sputniknews.ru/20230911/severnyy-yujnyy-poyezd-tashkent-izmeneniye-vokzal-otpravleniye-38780031.html
С "Северного" на "Южный" — некоторые поезда в Ташкенте временно меняют вокзал отправления
С "Северного" на "Южный" — некоторые поезда в Ташкенте временно меняют вокзал отправления
Большинство поездов месяц будут отправляться с вокзала “Ташкент-Южный”, а не с "Северного" в связи с проведением ремонта на железной дороге между двумя станциями
2023-09-11T16:08+0500
2023-09-11T16:08+0500
2023-09-11T16:27+0500
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ташкент
поезд
электропоезд
вокзал
южный вокзал
ремонт
железная дорога
станция
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. С 15 сентября по 15 октября 2023 года большинство поездов, следующих с железнодорожного вокзала “Ташкент-Центральный” ("Северный"), будут отправляться с железнодорожного вокзала “Ташкент-Южный”, сообщает “Узбекистон темир йуллари”.Причина — проведение технического ремонта на железной дороге между железнодорожными станциями “Тукимачи” и “Ташкент-Пассажирский”, уточняют в сообщении. В течение месяца с вокзала “Ташкент-Южный” будут курсировать высокоскоростные электропоезда “Афросиаб”, “Шарк” (Ташкент — Бухара — Ташкент), “Насаф” (Ташкент — Карши — Ташкент), “Узбекистан” (Ташкент — Андижан — Ташкент), а также поезда международного сообщения Ташкент — Волгоград — Ташкент, Ташкент — Душанбе — Ташкент. Кроме того, для пассажиров, которые по ошибке или по другой причине прибудут на посадку на железнодорожный вокзал “Ташкент-Северный”, будут организованы специальные бесплатные автобусы до железнодорожного вокзала “Ташкент-Южный”.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане отменили движение некоторых поездов.
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узбекистан ташкент северный вокзал центральный вокзал ташкент-центральный ташкент-южный технический ремонт железная дорога
узбекистан ташкент северный вокзал центральный вокзал ташкент-центральный ташкент-южный технический ремонт железная дорога
С "Северного" на "Южный" — некоторые поезда в Ташкенте временно меняют вокзал отправления
16:08 11.09.2023 (обновлено: 16:27 11.09.2023)
Большинство поездов в течение месяца будут отправляться с вокзала “Ташкент-Южный”, а не с "Северного". Это связано с проведением ремонта на железной дороге между двумя станциями.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
С 15 сентября по 15 октября 2023 года большинство поездов, следующих с железнодорожного вокзала “Ташкент-Центральный” ("Северный"), будут отправляться с железнодорожного вокзала “Ташкент-Южный”, сообщает “Узбекистон темир йуллари”
.
Причина — проведение технического ремонта на железной дороге между железнодорожными станциями “Тукимачи” и “Ташкент-Пассажирский”, уточняют в сообщении.
"В частности, все пассажирские поезда за исключением курсирующих в международном сообщении Алматы — Ташкент — Алматы, Ташкент — Новосибирск — Ташкент, Ташкент — Самара — Ташкент, а также пригородного сообщения Ташкент — Ходжикент — Ташкент с 15 сентября по 15 октября года будут осуществлять движение с железнодорожного вокзала “Ташкент-Южный”", — говорится в сообщении.
В течение месяца с вокзала “Ташкент-Южный” будут курсировать высокоскоростные электропоезда “Афросиаб”, “Шарк” (Ташкент — Бухара — Ташкент), “Насаф” (Ташкент — Карши — Ташкент), “Узбекистан” (Ташкент — Андижан — Ташкент), а также поезда международного сообщения Ташкент — Волгоград — Ташкент, Ташкент — Душанбе — Ташкент.
Кроме того, для пассажиров, которые по ошибке или по другой причине прибудут на посадку на железнодорожный вокзал “Ташкент-Северный”, будут организованы специальные бесплатные автобусы до железнодорожного вокзала “Ташкент-Южный”.