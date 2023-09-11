https://uz.sputniknews.ru/20230911/sobyanin-vybory-mer-moskva-38756227.html

Собянин набирает 76,38 % голосов на выборах мэра Москвы

Собянин набирает 76,38 % голосов на выборах мэра Москвы

Всего в голосовании приняли участие более 3,2 млн жителей столицы, что составляет примерно 50 % избирателей

2023-09-11T09:33+0500

2023-09-11T09:33+0500

2023-09-11T11:07+0500

россия

выборы

мэр

сергей собянин

москва

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Собянин набирает 76,38 % голосов на выборах мэра Москвы после обработки более 95 % протоколов участковых избирательных комиссий (УИК). Об этом говорится в предварительных данных ЦИК, сообщает РИА Новости.Далее следуют депутат Мосгордумы Леонид Зюганов — 8,12 % и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов — 5,63 %. Их поддержали 263 029 и 182 339 избирателей соответственно.Также вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков получил 173 085 голосов — 5,35 %. Первый зампред руководителя фракции "Справедливая России — Патриоты — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев набрал 127 536 голоса, что составляет 3,94 %.Сам Собянин отметил, что в этом году москвичи проявили самую большую активность на выборах главы города. Он поблагодарил избирателей, а также членов штаба, активистов и доверенных лиц и пообещал сделать все, чтобы возглавляемый им город стал "еще круче, краше и впереди всей планеты". Как сообщили в Мосгоризбиркоме, всего в голосовании приняли участие более 3,2 миллиона жителей столицы, что составляет примерно 50 % избирателей.Выборы в большинстве российских регионов проходили с 8 по 10 сентября. В Москве выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

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