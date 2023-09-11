https://uz.sputniknews.ru/20230911/surxandarya-stroitelstvo-novyy-mikrorayon-38762099.html

В Сурхандарье появится новый микрорайон

В Сурхандарье появится новый микрорайон

В Сурхандарье идет строительство массива "Новый Узбекистан". С проводимой работой ознакомился хоким области

2023-09-11T12:26+0500

2023-09-11T12:26+0500

2023-09-11T12:30+0500

узбекистан

сурхандарьинская область

строительство

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов посетил место строительства микрорайона "Новый Узбекистан", расположенного в Ангорском районе, и ознакомился с ходом работ, сообщает пресс-служба областного хокимията.Хоким области обсудил с ответственными лицами и руководителями строительных компаний текущие и предстоящие задачи, а также поручил своевременно предоставлять отчеты о проводимой работе.

узбекистан

сурхандарьинская область

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