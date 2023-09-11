Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230911/surxandarya-stroitelstvo-novyy-mikrorayon-38762099.html
В Сурхандарье появится новый микрорайон
В Сурхандарье появится новый микрорайон
В Сурхандарье идет строительство массива "Новый Узбекистан". С проводимой работой ознакомился хоким области
2023-09-11T12:26+0500
2023-09-11T12:30+0500
узбекистан
сурхандарьинская область
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0b/38762356_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_617671bae29b66902fcbea76e6cdc9fa.jpg
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов посетил место строительства микрорайона "Новый Узбекистан", расположенного в Ангорском районе, и ознакомился с ходом работ, сообщает пресс-служба областного хокимията.Хоким области обсудил с ответственными лицами и руководителями строительных компаний текущие и предстоящие задачи, а также поручил своевременно предоставлять отчеты о проводимой работе.
узбекистан
сурхандарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0b/38762356_41:0:1178:853_1920x0_80_0_0_113ada7c33aaf258c2412fd24798ae2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан сурхандарьинская область сурхандарья строительство жилой микрорайон новый узбекистан хоким области улугбек косимов
узбекистан сурхандарьинская область сурхандарья строительство жилой микрорайон новый узбекистан хоким области улугбек косимов

В Сурхандарье появится новый микрорайон

12:26 11.09.2023 (обновлено: 12:30 11.09.2023)
© хокимият Сурхандарьинской областиВ Сурхандарье идет строительство нового микрорайона
В Сурхандарье идет строительство нового микрорайона - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2023
© хокимият Сурхандарьинской области
Подписаться на
НовостиTelegram
В Сурхандарье идет строительство массива "Новый Узбекистан". С проводимой работой ознакомился хоким области.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов посетил место строительства микрорайона "Новый Узбекистан", расположенного в Ангорском районе, и ознакомился с ходом работ, сообщает пресс-служба областного хокимията.
© хокимият Сурхандарьинской областиХоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов
Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2023
Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов
© хокимият Сурхандарьинской области

"В настоящее время здесь строят восемь пятиэтажных домов", — говорится в сообщении.

Хоким области обсудил с ответственными лицами и руководителями строительных компаний текущие и предстоящие задачи, а также поручил своевременно предоставлять отчеты о проводимой работе.
© хокимият Сурхандарьинской областиУлугбек Косимов обсудил с ответственными лицами и руководителями строительных компаний вопросы, касающиеся строительства нового микрорайона
Улугбек Косимов обсудил с ответственными лицами и руководителями строительных компаний вопросы, касающиеся строительства нового микрорайона - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2023
Улугбек Косимов обсудил с ответственными лицами и руководителями строительных компаний вопросы, касающиеся строительства нового микрорайона
© хокимият Сурхандарьинской области
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0