https://uz.sputniknews.ru/20230911/surxandarya-stroitelstvo-novyy-mikrorayon-38762099.html
В Сурхандарье появится новый микрорайон
В Сурхандарье появится новый микрорайон
В Сурхандарье идет строительство массива "Новый Узбекистан". С проводимой работой ознакомился хоким области
2023-09-11T12:26+0500
2023-09-11T12:26+0500
2023-09-11T12:30+0500
узбекистан
сурхандарьинская область
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0b/38762356_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_617671bae29b66902fcbea76e6cdc9fa.jpg
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов посетил место строительства микрорайона "Новый Узбекистан", расположенного в Ангорском районе, и ознакомился с ходом работ, сообщает пресс-служба областного хокимията.Хоким области обсудил с ответственными лицами и руководителями строительных компаний текущие и предстоящие задачи, а также поручил своевременно предоставлять отчеты о проводимой работе.
узбекистан
сурхандарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0b/38762356_41:0:1178:853_1920x0_80_0_0_113ada7c33aaf258c2412fd24798ae2b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан сурхандарьинская область сурхандарья строительство жилой микрорайон новый узбекистан хоким области улугбек косимов
узбекистан сурхандарьинская область сурхандарья строительство жилой микрорайон новый узбекистан хоким области улугбек косимов
В Сурхандарье появится новый микрорайон
12:26 11.09.2023 (обновлено: 12:30 11.09.2023)
В Сурхандарье идет строительство массива "Новый Узбекистан". С проводимой работой ознакомился хоким области.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов посетил место строительства микрорайона "Новый Узбекистан", расположенного в Ангорском районе, и ознакомился с ходом работ, сообщает пресс-служба
областного хокимията.
"В настоящее время здесь строят восемь пятиэтажных домов", — говорится в сообщении.
Хоким области обсудил с ответственными лицами и руководителями строительных компаний текущие и предстоящие задачи, а также поручил своевременно предоставлять отчеты о проводимой работе.