https://uz.sputniknews.ru/20230911/tashkent-oktyabr-perekrytiye-ulitsa-chilanzarskiy-rayon-38758117.html

В Ташкенте до 5 октября перекроют одну из улиц в Чиланзарском районе — причина

В Ташкенте до 5 октября перекроют одну из улиц в Чиланзарском районе — причина

Улицу Мукимий частично перекроют из-за перекладки сетевых трубопроводов и замены задвижек

2023-09-11T10:33+0500

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узбекистан

ташкент

улица

чиланзарский район

улица мукимий

отопление

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. С 10 сентября по 5 октября в Ташкенте частично перекроют улицу Мукими в Чиланзарском районе, сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Это связано с подготовкой к отопительному сезону. Помимо перекладки трубопроводов (каждый диаметром 700 мм и общей протяженностью 1 км) также заменят задвижки и сопутствующее оборудование.

узбекистан

ташкент

чиланзарский район

улица мукимий

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узбекистан ташкент улица мукимий чиланзарский район перекрытие улицы перекладка сетевых трубопроводов замена задвижек 10 сентября по 5 октября 2023