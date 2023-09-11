https://uz.sputniknews.ru/20230911/tashkent-oktyabr-perekrytiye-ulitsa-chilanzarskiy-rayon-38758117.html
В Ташкенте до 5 октября перекроют одну из улиц в Чиланзарском районе — причина
В Ташкенте до 5 октября перекроют одну из улиц в Чиланзарском районе — причина
Улицу Мукимий частично перекроют из-за перекладки сетевых трубопроводов и замены задвижек
2023-09-11T10:33+0500
2023-09-11T10:33+0500
2023-09-11T11:36+0500
узбекистан
ташкент
улица
чиланзарский район
улица мукимий
отопление
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. С 10 сентября по 5 октября в Ташкенте частично перекроют улицу Мукими в Чиланзарском районе, сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Это связано с подготовкой к отопительному сезону. Помимо перекладки трубопроводов (каждый диаметром 700 мм и общей протяженностью 1 км) также заменят задвижки и сопутствующее оборудование.
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узбекистан ташкент улица мукимий чиланзарский район перекрытие улицы перекладка сетевых трубопроводов замена задвижек 10 сентября по 5 октября 2023
узбекистан ташкент улица мукимий чиланзарский район перекрытие улицы перекладка сетевых трубопроводов замена задвижек 10 сентября по 5 октября 2023
В Ташкенте до 5 октября перекроют одну из улиц в Чиланзарском районе — причина
10:33 11.09.2023 (обновлено: 11:36 11.09.2023)
Улицу Мукими частично перекроют из-за перекладки сетевых трубопроводов и замены задвижек.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
С 10 сентября по 5 октября в Ташкенте частично перекроют улицу Мукими в Чиланзарском районе, сообщает компания Veolia Energy Tashkent
.
Это связано с подготовкой к отопительному сезону. Помимо перекладки трубопроводов (каждый диаметром 700 мм и общей протяженностью 1 км) также заменят задвижки и сопутствующее оборудование.
"Работы будут проводиться без ограничения потребителей по горячему водоснабжению. При этом напоминаем, что с 11 по 15 сентября "Ташкентская ТЭЦ" в контексте плановых ремонтных работ приостановит поставку горячей воды для Veolia Energy Tashkent. Таким образом, отсутствие горячей воды по улице Мукими с 11 по 15 сентября будет обусловлено плановым остановом "Ташкентской ТЭЦ", — уточнили в сообщении.