https://uz.sputniknews.ru/20230911/uzbekistan-koreya-podgotovka-spetsialisty-sanepidslujba-zdravooxraneniye-38782525.html
В Узбекистане на подготовку специалистов санэпидслужбы направят $15 млн
В Узбекистане на подготовку специалистов санэпидслужбы направят $15 млн
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Республика Корея расширит пакет грантов для развития инфраструктуры здравоохранения Узбекистана, в частности на подготовку... 11.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-11T18:01+0500
2023-09-11T18:01+0500
2023-09-11T18:01+0500
узбекистан
минздрав узбекистана
грант
здравоохранение
южная корея
koica
служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Республика Корея расширит пакет грантов для развития инфраструктуры здравоохранения Узбекистана, в частности на подготовку специалистов санэпидслужбы и развитие системы общественного здравоохранения на базе Ташкентской медицинской академии направят $15 млн, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Соответствующая договоренность достигнута между Минздравом и Департаментом стран Евразии Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) в рамках рабочего визита правительственной делегации Узбекистана в Республику Корея.Кроме того, стороны рассмотрели проект по созданию Инновационного медицинского центра с современным виварием (экспериментально-биологической клиникой) и научно-исследовательской лабораторией.Представители Узбекистана пригласили корейских партнеров принять участие в качестве соорганизатора в Узбекско-корейском медицинском форуме, проведение которого планируется в ноябре этого года в Ташкенте.KOICA реализует проекты безвозмездного содействия развивающимся государствам. Организация имеет около 50 представительств в зарубежных странах.Узбекистан совместно с KOICA реализовывает 9 крупных проектов, в рамках которых местные специалисты могут проходить стажировку в Республике Корея.
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узбекистан, минздрав узбекистана, грант, здравоохранение, южная корея, koica, служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
узбекистан, минздрав узбекистана, грант, здравоохранение, южная корея, koica, служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
Республика Корея расширит пакет грантов для развития инфраструктуры здравоохранения Узбекистана, в частности на подготовку специалистов санэпидслужбы и развитие системы общественного здравоохранения на базе Ташкентской медицинской академии направят $15 млн, сообщает пресс-служба Минздрава
республики.
Соответствующая договоренность достигнута между Минздравом и Департаментом стран Евразии Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) в рамках рабочего визита правительственной делегации Узбекистана в Республику Корея.
Кроме того, стороны рассмотрели проект по созданию Инновационного медицинского центра с современным виварием (экспериментально-биологической клиникой) и научно-исследовательской лабораторией.
Представители Узбекистана пригласили корейских партнеров принять участие в качестве соорганизатора в Узбекско-корейском медицинском форуме, проведение которого планируется в ноябре этого года в Ташкенте.
KOICA реализует проекты безвозмездного содействия развивающимся государствам. Организация имеет около 50 представительств в зарубежных странах.
Узбекистан совместно с KOICA реализовывает 9 крупных проектов, в рамках которых местные специалисты могут проходить стажировку в Республике Корея.