https://uz.sputniknews.ru/20230911/uzbekistan-uchastiye-sessiya-komitet-vsemirnogo-naslediya-38780192.html

Узбекистан примет участие в 45-й сессии Комитета всемирного наследия

Узбекистан примет участие в 45-й сессии Комитета всемирного наследия

Основные задачи комитета — продвижение целей Конвенции ЮНЕСКО, распространение передового опыта и выработка рекомендаций по охране нематериального культурного наследия

2023-09-11T16:40+0500

2023-09-11T16:40+0500

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узбекистан

юнеско

сессия

саудовская аравия

список всемирного наследия

делегация

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в 45-й сессии Комитета всемирного наследия (КВН) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает ИА "Дунё". Участники обсудят выполнение Конвенции ЮНЕСКО 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия в государствах-членах. Кроме того, комитет рассмотрит новые кандидатуры в Список всемирного наследия, основываясь на оценке Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Сегодня государствами-участниками Конвенции ЮНЕСКО 1972 года являются 195 стран. В соответствии с Конвенцией 1972 в Список всемирного наследия включены 1157 культурных/природных объектов из 167 государств-участников. Среди них 43 являются трансграничными объектами 67 государств-участников. Напомним, что Узбекистан стал членом комитета ЮНЕСКО по охране культурного наследия 6 июля 2022 года на 8-й сессии Генеральной Ассамблеи государств-членов Конвенции "Об охране нематериального культурного наследия", которая прошла в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

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