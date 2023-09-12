Бахтиёр Саидов встретился c Пан Ги Муном — что обсудили
© Пресс-служба МИД УзбекистанаБахтиёр Саидов встретился Президентом Ассамблеи Глобального института зеленого роста
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Министр иностранных дел РУз и президент Ассамблеи Глобального института зеленого роста рассмотрели реализацию совместных проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, переход к "зелёной экономике".
ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с президентом Ассамблеи и председателем Совета Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим Генсеком ООН Пан Ги Муном, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Особое внимание уделили реализации совместных проектов, в том числе в рамках "Стратегии странового планирования GGGI Узбекистан на 2021-2025 годы" и "Стратегии по переходу Узбекистана на "зеленую" экономику на период 2019-2030 годов", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаБахтиёр Саидов встретился Президентом Ассамблеи Глобального института зеленого роста
Бахтиёр Саидов встретился Президентом Ассамблеи Глобального института зеленого роста
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Стороны также рассмотрели результаты реализуемых и успешно реализованных проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, создание "зеленых" рабочих мест, расширение доступа к устойчивым услугам, повышение энергоэффективности, смягчение последствий изменения климата и др.
Для справки: Представительство Глобального института зеленого роста (Global Green Growth Institute – GGGI) в Узбекистане открылось в 2022 году.
Страновой офис GGGI в республике является первым представительством Института среди стран СНГ, в частности в Центральной Азии.
Глобальный институт зеленого роста — международная межправительственная организация со штаб-квартирой в Сеуле (Южная Корея). Организация создана 20 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в рамках Конференции ООН по устойчивому развитию.
Её цель – способствовать устойчивому экономическому росту стран за счет развития "зеленой экономики".