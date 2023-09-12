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Бахтиёр Саидов встретился c Пан Ги Муном — что обсудили

Бахтиёр Саидов встретился c Пан Ги Муном — что обсудили

Стороны рассмотрели реализацию совместных проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, переход к "зелёной экономике".

2023-09-12T08:32+0500

2023-09-12T08:32+0500

2023-09-12T08:32+0500

узбекистан

мид узбекистана

бахтиёр саидов

встреча

политика

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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с президентом Ассамблеи и председателем Совета Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим Генсеком ООН Пан Ги Муном, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.Стороны также рассмотрели результаты реализуемых и успешно реализованных проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, создание "зеленых" рабочих мест, расширение доступа к устойчивым услугам, повышение энергоэффективности, смягчение последствий изменения климата и др.Для справки: Представительство Глобального института зеленого роста (Global Green Growth Institute – GGGI) в Узбекистане открылось в 2022 году.Страновой офис GGGI в республике является первым представительством Института среди стран СНГ, в частности в Центральной Азии.Глобальный институт зеленого роста — международная межправительственная организация со штаб-квартирой в Сеуле (Южная Корея). Организация создана 20 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в рамках Конференции ООН по устойчивому развитию.Её цель – способствовать устойчивому экономическому росту стран за счет развития "зеленой экономики".

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