https://uz.sputniknews.ru/20230912/dorojnoe-stroitelstvo-uzbekistan-moya-doroga-38842268.html

Дорожное строительство в Узбекистане будет проходить только по спецпрограмме

Дорожное строительство в Узбекистане будет проходить только по спецпрограмме

На строительство и ремонт внутренних дорог в рамках программы в 2024 году выделят 800 млрд сумов.

2023-09-12T20:34+0500

2023-09-12T20:34+0500

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узбекистан

общество

ремонт дорог

дороги

президент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Отныне бюджетные средства на строительство и содержание внутренних дорог в Узбекистане будут выделяться только через программу "Моя дорога". Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном сфере дорожного строительства, сообщает пресс-служба главы государства.В частности, на строительство и ремонт внутренних дорог в 2024 году по программе "Моя дорога" поручено выделить 800 млрд сумов.Глава государства подчеркнул необходимость использовать возможности программы для развития проектов частного партнерства. При этом специальная рабочая группа разработает методологию и критерии инвестиций и государственно-частного партнерства в сфере дорожного хозяйства. Проекты для привлечения инвесторов будут разрабатываться совместно с хокимами регионов.По словам президента, объем средств, выделяемых на строительство и ремонт дорог в Узбекистане, за последние 6 лет увеличился в 3 раза. Для дорожно-строительных предприятий закуплено более 2 тысяч единиц новой спецтехники, построено и отремонтировано 65 тысяч километров дорог.В рамках программы в 2023 году по предложениям населения построили и отремонтировали внутренние дороги в 470 махаллях. Около 3000 махаллинских дорог впервые заасфальтировали, а еще 2000 махаллинских дорог из грунтовых стали гравийными.

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