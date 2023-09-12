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https://uz.sputniknews.ru/20230912/eksport-gruzovyye-avtomobili-uzbekistan-infografika-38843296.html
Какие страны закупили больше всего грузовиков в Узбекистане — инфографика
Какие страны закупили больше всего грузовиков в Узбекистане — инфографика
За первые семь месяцев республика экспортировала грузовых автомобилей на $11,6 млн.
2023-09-12T21:14+0500
2023-09-12T21:24+0500
инфографика
узбекистан
автомобили
грузовик
экспорт
кыргызстан
таджикистан
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За первые семь месяцев 2023 года Узбекистан экспортировал более 1000 автомобилей на общую сумму $11,6 млн, что на 630 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Агентство статистики.Лидером по числу закупленных грузовиков стал Кыргызстан, туда поставлено 765 автомобилей. А замыкает четверку лидеров Таджикистан - он закупил 11 машин.
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инфографика узбекистан экспорт грузовые автомобили грузовики кыргызстан таджикистан статистика казахстан азербайджан
инфографика узбекистан экспорт грузовые автомобили грузовики кыргызстан таджикистан статистика казахстан азербайджан

Какие страны закупили больше всего грузовиков в Узбекистане — инфографика

21:14 12.09.2023 (обновлено: 21:24 12.09.2023)
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За первые семь месяцев республика экспортировала грузовых автомобилей на $11,6 млн.
Куда Узбекистан экспортировал больше всего грузовых автомобилей - Sputnik Узбекистан
Куда Узбекистан экспортировал больше всего грузовых автомобилей - Sputnik Узбекистан
За первые семь месяцев 2023 года Узбекистан экспортировал более 1000 автомобилей на общую сумму $11,6 млн, что на 630 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Агентство статистики.
Лидером по числу закупленных грузовиков стал Кыргызстан, туда поставлено 765 автомобилей. А замыкает четверку лидеров Таджикистан - он закупил 11 машин.
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