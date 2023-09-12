https://uz.sputniknews.ru/20230912/eksport-gruzovyye-avtomobili-uzbekistan-infografika-38843296.html

Какие страны закупили больше всего грузовиков в Узбекистане — инфографика

Какие страны закупили больше всего грузовиков в Узбекистане — инфографика

За первые семь месяцев республика экспортировала грузовых автомобилей на $11,6 млн.

2023-09-12T21:14+0500

2023-09-12T21:14+0500

2023-09-12T21:24+0500

инфографика

узбекистан

автомобили

грузовик

экспорт

кыргызстан

таджикистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/08/38716665_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_5eba9c8c6f431e2ea8778e4ec46bdfc4.png

За первые семь месяцев 2023 года Узбекистан экспортировал более 1000 автомобилей на общую сумму $11,6 млн, что на 630 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Агентство статистики.Лидером по числу закупленных грузовиков стал Кыргызстан, туда поставлено 765 автомобилей. А замыкает четверку лидеров Таджикистан - он закупил 11 машин.

узбекистан

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика узбекистан экспорт грузовые автомобили грузовики кыргызстан таджикистан статистика казахстан азербайджан