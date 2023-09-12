https://uz.sputniknews.ru/20230912/kim-chen-yn-rossiya-vstrecha-video-38838756.html
Как встретили Ким Чен Ына в России — видео
Как встретили Ким Чен Ына в России — видео
Северокорейский лидер в настоящее время перемещается по территории России на специальном президентском поезде.
2023-09-12T18:34+0500
2023-09-12T18:34+0500
2023-09-12T18:34+0500
россия
кндр
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ким чен ын
визит
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министр
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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. На территории РФ его встречал министр природных ресурсов и экологии и глава межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов. Об этом сам Козлов сообщил в своем Telegram-канале.Встреча произошла на мосту через реку Туманная в Приморском крае, на границе с Северной Кореей.По прибытии глава Северной Кореи провел переговоры с Козловым и с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.Ким Чен Ын предпочел прибыть в Москву не самолетом, а личным поездом, названным "Солнце". Поезд зеленого цвета с золотой полосой в настоящее время движется по территории России к Москве.Лидер Северной Кореи прибыл в Россию по приглашению Владимира Путина. Ожидается, что главы РФ и КНДР обсудят широкий спектр двусторонних отношений, включая возможное предоставление Москвой гуманитарной помощи Пхеньяну.Ожидается также, что в переговорах двух лидеров примет участие и министр обороны России Сергей Шойгу.
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россия кндр северная корея ким чен ын визит видео встреча приморский край министр природных ресурсов экологии александр козлов губернатор приморского края олег кожемяко владимир путин сергей шойгу
россия кндр северная корея ким чен ын визит видео встреча приморский край министр природных ресурсов экологии александр козлов губернатор приморского края олег кожемяко владимир путин сергей шойгу
Как встретили Ким Чен Ына в России — видео
Северокорейский лидер в настоящее время перемещается по территории России на специальном президентском поезде.
ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. На территории РФ его встречал министр природных ресурсов и экологии и глава межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов. Об этом сам Козлов сообщил в своем Telegram-канале
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"Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом", - написал министр.
Встреча произошла на мосту через реку Туманная в Приморском крае, на границе с Северной Кореей.
По прибытии глава Северной Кореи провел переговоры с Козловым и с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
Ким Чен Ын предпочел прибыть в Москву не самолетом, а личным поездом, названным "Солнце". Поезд зеленого цвета с золотой полосой в настоящее время движется по территории России к Москве.
Лидер Северной Кореи прибыл в Россию по приглашению Владимира Путина. Ожидается, что главы РФ и КНДР обсудят широкий спектр двусторонних отношений, включая возможное предоставление Москвой гуманитарной помощи Пхеньяну.
"Все вопросы могут обсуждаться. Но гуманитарная помощь изъята из совбезовских резолюций. Есть ограничения, но не по продовольствию. Я не буду предвосхищать результаты, но поскольку там многие представители нашего правительства, то вопросы будут обсуждаться в комплексе", - сказал журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Ожидается также, что в переговорах двух лидеров примет участие и министр обороны России Сергей Шойгу.