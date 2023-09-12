Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230912/kim-chen-yn-rossiya-vstrecha-video-38838756.html
Как встретили Ким Чен Ына в России — видео
Как встретили Ким Чен Ына в России — видео
Северокорейский лидер в настоящее время перемещается по территории России на специальном президентском поезде.
2023-09-12T18:34+0500
2023-09-12T18:34+0500
россия
кндр
северная корея
ким чен ын
визит
поезд
министр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0c/38835606_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_942cac147cb5a3feea8db3bde40a6b59.jpg
ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. На территории РФ его встречал министр природных ресурсов и экологии и глава межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов. Об этом сам Козлов сообщил в своем Telegram-канале.Встреча произошла на мосту через реку Туманная в Приморском крае, на границе с Северной Кореей.По прибытии глава Северной Кореи провел переговоры с Козловым и с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.Ким Чен Ын предпочел прибыть в Москву не самолетом, а личным поездом, названным "Солнце". Поезд зеленого цвета с золотой полосой в настоящее время движется по территории России к Москве.Лидер Северной Кореи прибыл в Россию по приглашению Владимира Путина. Ожидается, что главы РФ и КНДР обсудят широкий спектр двусторонних отношений, включая возможное предоставление Москвой гуманитарной помощи Пхеньяну.Ожидается также, что в переговорах двух лидеров примет участие и министр обороны России Сергей Шойгу.
россия
кндр
северная корея
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0c/38835606_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c061c326a5a00b2329938a0724f70a3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия кндр северная корея ким чен ын визит видео встреча приморский край министр природных ресурсов экологии александр козлов губернатор приморского края олег кожемяко владимир путин сергей шойгу
россия кндр северная корея ким чен ын визит видео встреча приморский край министр природных ресурсов экологии александр козлов губернатор приморского края олег кожемяко владимир путин сергей шойгу

Как встретили Ким Чен Ына в России — видео

18:34 12.09.2023
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПоезд Ким Чен Ына прибыл в Россию.
Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2023
© Sputnik / РИА Новости
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Северокорейский лидер в настоящее время перемещается по территории России на специальном президентском поезде.
ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. На территории РФ его встречал министр природных ресурсов и экологии и глава межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов. Об этом сам Козлов сообщил в своем Telegram-канале.
"Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом", - написал министр.
Встреча произошла на мосту через реку Туманная в Приморском крае, на границе с Северной Кореей.
По прибытии глава Северной Кореи провел переговоры с Козловым и с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
Ким Чен Ын предпочел прибыть в Москву не самолетом, а личным поездом, названным "Солнце". Поезд зеленого цвета с золотой полосой в настоящее время движется по территории России к Москве.
Лидер Северной Кореи прибыл в Россию по приглашению Владимира Путина. Ожидается, что главы РФ и КНДР обсудят широкий спектр двусторонних отношений, включая возможное предоставление Москвой гуманитарной помощи Пхеньяну.
"Все вопросы могут обсуждаться. Но гуманитарная помощь изъята из совбезовских резолюций. Есть ограничения, но не по продовольствию. Я не буду предвосхищать результаты, но поскольку там многие представители нашего правительства, то вопросы будут обсуждаться в комплексе", - сказал журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Ожидается также, что в переговорах двух лидеров примет участие и министр обороны России Сергей Шойгу.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0