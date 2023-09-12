https://uz.sputniknews.ru/20230912/kim-chen-yn-rossiya-vstrecha-video-38838756.html

Как встретили Ким Чен Ына в России — видео

Как встретили Ким Чен Ына в России — видео

Северокорейский лидер в настоящее время перемещается по территории России на специальном президентском поезде.

2023-09-12T18:34+0500

2023-09-12T18:34+0500

2023-09-12T18:34+0500

россия

кндр

северная корея

ким чен ын

визит

поезд

министр

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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. На территории РФ его встречал министр природных ресурсов и экологии и глава межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов. Об этом сам Козлов сообщил в своем Telegram-канале.Встреча произошла на мосту через реку Туманная в Приморском крае, на границе с Северной Кореей.По прибытии глава Северной Кореи провел переговоры с Козловым и с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.Ким Чен Ын предпочел прибыть в Москву не самолетом, а личным поездом, названным "Солнце". Поезд зеленого цвета с золотой полосой в настоящее время движется по территории России к Москве.Лидер Северной Кореи прибыл в Россию по приглашению Владимира Путина. Ожидается, что главы РФ и КНДР обсудят широкий спектр двусторонних отношений, включая возможное предоставление Москвой гуманитарной помощи Пхеньяну.Ожидается также, что в переговорах двух лидеров примет участие и министр обороны России Сергей Шойгу.

россия

кндр

северная корея

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