https://uz.sputniknews.ru/20230912/orgnabor-uzbekistan-rf-rost-38834098.html
Оргнабор работников из Узбекистана в РФ с весны вырос в 12 раз
Оргнабор работников из Узбекистана в РФ с весны вырос в 12 раз
С начала года работу в России благодаря оргнабору нашли более 20 тыс. узбекистанцев.
2023-09-12T17:20+0500
2023-09-12T17:20+0500
2023-09-12T17:48+0500
узбекистан
россия
трудовая миграция
миграция
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Количество узбекистанцев, трудоустроившихся в России благодаря оргнабору, с апреля выросло в 12 раз, сообщает РИА Новости со ссылкой агентство по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана.За первые восемь месяцев текущего года на работу в Россию через оргнабор выехали более 20 тысяч граждан республики.В январе — апреле этого года в рамках оргнабора из Узбекистана в РФ уехали 1 706 граждан. Таким образом, отправка с весны выросла в 12 раз.По данным ведомства, за восемь месяцев этого года на работу за рубеж по контрактам всего выехали 28 207 узбекистанцев. Помимо России, граждане республики трудоустроились в Казахстане, Южной Корее, Великобритании и других странах.Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.В январе — июне 2022 года в Россию в рамках оргнабора отправились около 4 тысяч граждан Узбекистана.В середине августа прошлого года Минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60 % из этого числа работают в РФ.
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узбекистан россия оргнабор организованный набор сотрудников статистика агентство внешней трудовой миграции
узбекистан россия оргнабор организованный набор сотрудников статистика агентство внешней трудовой миграции
Оргнабор работников из Узбекистана в РФ с весны вырос в 12 раз
17:20 12.09.2023 (обновлено: 17:48 12.09.2023)
С начала года работу в России благодаря оргнабору нашли более 20 тыс. узбекистанцев.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
Количество узбекистанцев, трудоустроившихся в России благодаря оргнабору, с апреля выросло в 12 раз, сообщает РИА Новости
со ссылкой агентство по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана.
За первые восемь месяцев текущего года на работу в Россию через оргнабор выехали более 20 тысяч граждан республики.
"За восемь месяцев текущего года осуществлены организованный набор и отправка на работу в Российскую Федерацию 20 450 граждан Узбекистана", — говорится в материалах в Telegram-канале агентства.
В январе — апреле этого года в рамках оргнабора из Узбекистана в РФ уехали 1 706 граждан. Таким образом, отправка с весны выросла в 12 раз.
По данным ведомства, за восемь месяцев этого года на работу за рубеж по контрактам всего выехали 28 207 узбекистанцев. Помимо России, граждане республики трудоустроились в Казахстане, Южной Корее, Великобритании и других странах.
Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.
В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.
В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.
В январе — июне 2022 года в Россию в рамках оргнабора отправились около 4 тысяч граждан Узбекистана.
В середине августа прошлого года Минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60 % из этого числа работают в РФ.