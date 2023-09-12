https://uz.sputniknews.ru/20230912/pogoda-uzbekistan-13-sentyabr-2023-38817592.html
Зонты не понадобятся — погода в Узбекистане на 13 сентября
Зонты не понадобятся — погода в Узбекистане на 13 сентября
Синоптики рассказали, что в среду на большей части территории республики будет сухо и ясно.
2023-09-12T14:23+0500
2023-09-12T14:23+0500
2023-09-12T14:46+0500
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Завтра по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. Синоптики прогнозируют его усиление в Бухарской и Навоийской областях до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:
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Зонты не понадобятся — погода в Узбекистане на 13 сентября
14:23 12.09.2023 (обновлено: 14:46 12.09.2023)
Синоптики рассказали, что в среду на большей части территории республики будет сухо и ясно.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
Завтра по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Синоптики прогнозируют его усиление в Бухарской и Навоийской областях до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область— 23-28 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 27-32 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 30-35 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 25-30 градусов тепла;
предгорные и горные районы — 18-23 градуса тепла.