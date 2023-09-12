https://uz.sputniknews.ru/20230912/pogoda-uzbekistan-13-sentyabr-2023-38817592.html

Зонты не понадобятся — погода в Узбекистане на 13 сентября

Зонты не понадобятся — погода в Узбекистане на 13 сентября

Синоптики рассказали, что в среду на большей части территории республики будет сухо и ясно.

2023-09-12T14:23+0500

2023-09-12T14:23+0500

2023-09-12T14:46+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

прогноз

узгидромет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1f/29615857_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_748b5c69baec2e765cb3f9de3e5faf8b.jpg

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Завтра по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. Синоптики прогнозируют его усиление в Бухарской и Навоийской областях до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды прогноз погоды по узбекистану общество узгидромет