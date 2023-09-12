https://uz.sputniknews.ru/20230912/prognoz-pogody-tashkent-12-sentyabrya-38787936.html
Температура снижается: прогноз погоды в Ташкенте на 12 сентября
Температура снижается: прогноз погоды в Ташкенте на 12 сентября
В столице Узбекистана во вторник будет тепло и сухо, обещают синоптики.
2023-09-12T05:07+0500
2023-09-12T05:07+0500
2023-09-12T05:07+0500
узбекистан
общество
ташкент
погода
погода в ташкенте
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37431342_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_7c799e59811e2383bcf2b8e55ef24dc1.jpg
ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Во вторник в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 26-28 градусов тепла.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37431342_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_ef4efbdaaefdb31172b9d2ca887a7e36.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан общество ташкент прогноз погоды погода переменная облачность без осадков узгидромет
узбекистан общество ташкент прогноз погоды погода переменная облачность без осадков узгидромет
Температура снижается: прогноз погоды в Ташкенте на 12 сентября
В столице Узбекистана во вторник будет тепло и сухо, обещают синоптики.
ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik.
Во вторник в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Ветер восточный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха днем 26-28 градусов тепла.