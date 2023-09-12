https://uz.sputniknews.ru/20230912/prognoz-pogody-tashkent-12-sentyabrya-38787936.html

Температура снижается: прогноз погоды в Ташкенте на 12 сентября

Температура снижается: прогноз погоды в Ташкенте на 12 сентября

В столице Узбекистана во вторник будет тепло и сухо, обещают синоптики.

2023-09-12T05:07+0500

2023-09-12T05:07+0500

2023-09-12T05:07+0500

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прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Во вторник в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 26-28 градусов тепла.

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