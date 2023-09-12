https://uz.sputniknews.ru/20230912/putin-kim-chen-yn-vstrecha-dalniy-vostok-38791679.html
Стало известно, где пройдет встреча Путина и Ким Чен Ына
Стало известно, где пройдет встреча Путина и Ким Чен Ына
Лидеры двух стран встретятся на на Дальнем Востоке, где обменяются мнениями о ситуации в регионе и обсудят двусторонние связи.
2023-09-12T08:51+0500
2023-09-12T08:51+0500
2023-09-12T11:42+0500
в мире
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ким чен ын
кндр
дмитрий песков
встреча
дальний восток
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ уточнил, что состоятся переговоры двух делегаций, которые возглавляют лидеры стран, кроме того, ожидается общение один на один, а также официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына.По его словам, "пройдет насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе, стороны обсудят и двусторонние связи". При этом каких-либо пресс-конференций не запланировано, добавил Песков.Ранее северокорейское госрадио "Голос Кореи" сообщило, что лидер КНДР выехал из Пхеньяна на спецпоезде в Россию уже 10 сентября.
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в мире россия владимир путин дмитрий песков ким чен ын встреча дальний восток
в мире россия владимир путин дмитрий песков ким чен ын встреча дальний восток
Стало известно, где пройдет встреча Путина и Ким Чен Ына
08:51 12.09.2023 (обновлено: 11:42 12.09.2023)
Лидеры двух стран встретятся на Дальнем Востоке, где обменяются мнениями о ситуации в регионе и обсудят двусторонние связи.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik
. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
"Пока мы не говорим, на Дальнем Востоке", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ уточнил, что состоятся переговоры двух делегаций, которые возглавляют лидеры стран, кроме того, ожидается общение один на один, а также официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына.
По его словам, "пройдет насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе, стороны обсудят и двусторонние связи".
При этом каких-либо пресс-конференций не запланировано, добавил Песков.
Ранее северокорейское госрадио "Голос Кореи" сообщило, что лидер КНДР выехал из Пхеньяна на спецпоезде в Россию уже 10 сентября.