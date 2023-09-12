https://uz.sputniknews.ru/20230912/putin-kim-chen-yn-vstrecha-dalniy-vostok-38791679.html

Стало известно, где пройдет встреча Путина и Ким Чен Ына

Стало известно, где пройдет встреча Путина и Ким Чен Ына

Лидеры двух стран встретятся на на Дальнем Востоке, где обменяются мнениями о ситуации в регионе и обсудят двусторонние связи.

2023-09-12T08:51+0500

2023-09-12T08:51+0500

2023-09-12T11:42+0500

в мире

россия

владимир путин

ким чен ын

кндр

дмитрий песков

встреча

дальний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0c/38791509_309:33:2955:1521_1920x0_80_0_0_637a09d96b7539538689339e1ee13cfd.jpg

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ уточнил, что состоятся переговоры двух делегаций, которые возглавляют лидеры стран, кроме того, ожидается общение один на один, а также официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына.По его словам, "пройдет насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе, стороны обсудят и двусторонние связи". При этом каких-либо пресс-конференций не запланировано, добавил Песков.Ранее северокорейское госрадио "Голос Кореи" сообщило, что лидер КНДР выехал из Пхеньяна на спецпоезде в Россию уже 10 сентября.

россия

кндр

дальний восток

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире россия владимир путин дмитрий песков ким чен ын встреча дальний восток