https://uz.sputniknews.ru/20230912/putin-vostochnyy-ekonomicheskiy-forum-vystupleniye-38814901.html

Развитие региона, рубль, транспортный коридор — что говорил Путин на ВЭФ во Владивостоке

Развитие региона, рубль, транспортный коридор — что говорил Путин на ВЭФ во Владивостоке

Президент России сделал ряд важных заявлений на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

2023-09-12T13:40+0500

2023-09-12T13:40+0500

2023-09-12T14:17+0500

россия

владимир путин

дальний восток

заявление

экономика

президент рф

форум

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Владимир Путин, выступая на VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, отметил, что роль Дальнего Востока для будущего России и ее позиции в многополярном мире исключительно велика, сообщает РИА Новости.Также он напомнил, что опережающее развитие Дальневосточного региона является абсолютным приоритетом России на весь 21-й век.Поскольку большинство регионов в Дальнего Востока все еще сталкиваются с нехваткой энергетических мощностей и это проблема, нужно масштабное обновление этой отрасли, заявил Путин.В связи с этим, Путин поручил Кабмину подготовить программу развития энергетических мощностей в Дальневосточном федеральном округе на долгую перспективу.Глава России отдельно остановился на товарообороте России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Этот показатель за 2022 год вырос на 13,7 %, а за первое полугодие 2023 года — еще на 18,3 %. Путин заявил, что Россия рассчитывает на продолжение развития торговли с этими странами, поскольку потенциал такого сотрудничества "невозможно переоценить".Также он сообщил, что динамика инвестиций на Дальнем Востоке опережает показатели по стране.При этом он призвал постоянно улучшать условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке.Вместе с тем он оценил возможности роста добывающих отраслей на Дальнем Востоке.Также он отметил, что все это служит не только гарантией ресурсного суверенитета страны, но и основой для производства новых материалов, микроэлектроники и перспективных источников энергии. В связи с этим, Путин попросил правительство России предусмотреть в программе геологоразведки (фронтальной стратегии) отдельный раздел, посвященный изучению недр дальневосточного региона, а также Сибири.Еще одно его поручение касалось подготовки комплексного плана мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного региона.Указал Путин и на темпы промышленного роста в Дальневосточном федеральном округе, которые превышают среднероссийские показатели.При этом он призвал сохранять уникальную экосистему Дальнего Востока, включая редкие виды животных и растений.Кроме того, глава РФ обратился к бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе. В частности, по его словам, изъятие законно заработанных средств российских предпринимателей в недружественных России странах переходит все границы.Путин призвал представителей бизнеса вкладывать капиталы в России, поскольку, по его словам, это "надежнее и лучше".Это касается и масштабных инфраструктурных проектов, и локальных проектов городского развития туризма.Также он заявил, что ситуация в мировой экономике простимулировала работу РФ на дальневосточном направлении.Также он рассказал о том, как будет сформирован единый транспортный коридор — скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана.Также он добавил, что единый транспортный коридор "от Санкт-Петербурга до Владивостока послужит основой для развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров".Кроме того, Путин предложил Госдуме учредить День воссоединения России с новыми регионами, внеся в нее соответствующий законопроект.В пояснительной записке к нему указано, что принятие в состав России новых регионов основано на исторической общности проживающих на их территории народов, оно стало результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие.Также речь шла о последствиях ограничения расчетов в долларах, которые ведут к подрыву доверия к тем, кто вводит эти ограничения.При этом он указал, что на фоне разрушения Западом финансовой системы растет число стран, готовых к равноправному сотрудничеству не по западным лекалам, а для всего человечества.Вместе с тем, он заявил об отсутствии непреодолимых проблем с курсом рубля.Кроме того, Путин сообщил, что правительство пока не видит необходимости поднимать налоги, а также о том, что никакой деприватизации в России не намечается и не будет.Напомним, что VIII Восточный экономический форум проходит 10 — 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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