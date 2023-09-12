https://uz.sputniknews.ru/20230912/putin-vostochnyy-ekonomicheskiy-forum-vystupleniye-38814901.html
Развитие региона, рубль, транспортный коридор — что говорил Путин на ВЭФ во Владивостоке
Развитие региона, рубль, транспортный коридор — что говорил Путин на ВЭФ во Владивостоке
Президент России сделал ряд важных заявлений на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
2023-09-12T13:40+0500
2023-09-12T13:40+0500
2023-09-12T14:17+0500
россия
владимир путин
дальний восток
заявление
экономика
президент рф
форум
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Владимир Путин, выступая на VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, отметил, что роль Дальнего Востока для будущего России и ее позиции в многополярном мире исключительно велика, сообщает РИА Новости.Также он напомнил, что опережающее развитие Дальневосточного региона является абсолютным приоритетом России на весь 21-й век.Поскольку большинство регионов в Дальнего Востока все еще сталкиваются с нехваткой энергетических мощностей и это проблема, нужно масштабное обновление этой отрасли, заявил Путин.В связи с этим, Путин поручил Кабмину подготовить программу развития энергетических мощностей в Дальневосточном федеральном округе на долгую перспективу.Глава России отдельно остановился на товарообороте России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Этот показатель за 2022 год вырос на 13,7 %, а за первое полугодие 2023 года — еще на 18,3 %. Путин заявил, что Россия рассчитывает на продолжение развития торговли с этими странами, поскольку потенциал такого сотрудничества "невозможно переоценить".Также он сообщил, что динамика инвестиций на Дальнем Востоке опережает показатели по стране.При этом он призвал постоянно улучшать условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке.Вместе с тем он оценил возможности роста добывающих отраслей на Дальнем Востоке.Также он отметил, что все это служит не только гарантией ресурсного суверенитета страны, но и основой для производства новых материалов, микроэлектроники и перспективных источников энергии. В связи с этим, Путин попросил правительство России предусмотреть в программе геологоразведки (фронтальной стратегии) отдельный раздел, посвященный изучению недр дальневосточного региона, а также Сибири.Еще одно его поручение касалось подготовки комплексного плана мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного региона.Указал Путин и на темпы промышленного роста в Дальневосточном федеральном округе, которые превышают среднероссийские показатели.При этом он призвал сохранять уникальную экосистему Дальнего Востока, включая редкие виды животных и растений.Кроме того, глава РФ обратился к бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе. В частности, по его словам, изъятие законно заработанных средств российских предпринимателей в недружественных России странах переходит все границы.Путин призвал представителей бизнеса вкладывать капиталы в России, поскольку, по его словам, это "надежнее и лучше".Это касается и масштабных инфраструктурных проектов, и локальных проектов городского развития туризма.Также он заявил, что ситуация в мировой экономике простимулировала работу РФ на дальневосточном направлении.Также он рассказал о том, как будет сформирован единый транспортный коридор — скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана.Также он добавил, что единый транспортный коридор "от Санкт-Петербурга до Владивостока послужит основой для развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров".Кроме того, Путин предложил Госдуме учредить День воссоединения России с новыми регионами, внеся в нее соответствующий законопроект.В пояснительной записке к нему указано, что принятие в состав России новых регионов основано на исторической общности проживающих на их территории народов, оно стало результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие.Также речь шла о последствиях ограничения расчетов в долларах, которые ведут к подрыву доверия к тем, кто вводит эти ограничения.При этом он указал, что на фоне разрушения Западом финансовой системы растет число стран, готовых к равноправному сотрудничеству не по западным лекалам, а для всего человечества.Вместе с тем, он заявил об отсутствии непреодолимых проблем с курсом рубля.Кроме того, Путин сообщил, что правительство пока не видит необходимости поднимать налоги, а также о том, что никакой деприватизации в России не намечается и не будет.Напомним, что VIII Восточный экономический форум проходит 10 — 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
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россия владимир путин президент рф дальний восток форум заявление
россия владимир путин президент рф дальний восток форум заявление
Развитие региона, рубль, транспортный коридор — что говорил Путин на ВЭФ во Владивостоке
13:40 12.09.2023 (обновлено: 14:17 12.09.2023)
Президент России сделал ряд важных заявлений на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
Владимир Путин, выступая на VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, отметил, что роль Дальнего Востока для будущего России и ее позиции в многополярном мире исключительно велика, сообщает
РИА Новости.
"Дальневосточный Федеральный округ — это 40 % территории РФ. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70 % рыбы, алмазов, свыше 30 % титана, меди и так далее. Работают важнейшие стратегические предприятия, морские порты и железные дороги", — сказал российский лидер на пленарной сессии ВЭФ.
Также он напомнил, что опережающее развитие Дальневосточного региона является абсолютным приоритетом России на весь 21-й век.
Поскольку большинство регионов в Дальнего Востока все еще сталкиваются с нехваткой энергетических мощностей и это проблема, нужно масштабное обновление этой отрасли, заявил Путин.
"Масштабы проектов, которые мы реализуем на Дальнем Востоке, требуют такого же масштабного обновления дальневосточной энергосистемы", — пояснил он.
В связи с этим, Путин поручил Кабмину подготовить программу развития энергетических мощностей в Дальневосточном федеральном округе на долгую перспективу.
"…Она должна быть рассчитана на длительный срок, до 2050 года, чтобы максимально расширить экономические возможности наших дальневосточных территорий", — сказал президент РФ.
Глава России отдельно остановился
на товарообороте России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Этот показатель за 2022 год вырос на 13,7 %, а за первое полугодие 2023 года — еще на 18,3 %. Путин заявил, что Россия рассчитывает на продолжение развития торговли с этими странами, поскольку потенциал такого сотрудничества "невозможно переоценить".
"Ведь Россия, наш Дальний Восток открыты для укрепления торговых и кооперационных связей. И потенциал такого сотрудничества просто невозможно переоценить", — сказал российский лидер.
Также он сообщил
, что динамика инвестиций на Дальнем Востоке опережает показатели по стране.
"В целом, динамика инвестиций на Дальнем Востоке, хочу это особо отметить и подчеркнуть, в три раза опережает общероссийский показатель. Если с 2014 года по 2022 рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13 %, то на Дальнем Востоке — 39 %, это отражается и на объемах производства", — сказал Путин.
При этом он призвал постоянно улучшать условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке.
"Мощная сырьевая база экономического развития, которую мы закладываем, позволяет нам идти вперед, увеличивать глубину переработки ресурсов, как говорят специалисты, наращивать добавленную стоимость на отечественных предприятиях, в том числе на Дальнем Востоке, вот это главное. Для этого необходимо постоянно улучшать условия для ведения бизнеса в макрорегионе, удерживать их на глобально-конкурентном уровне, обеспечивать длинное и дешевое финансирование инвестиционных проектов, доступное как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных производственных компаний, во всех сферах и отраслях, территориях и районах", — подчеркнул президент РФ.
Вместе с тем он оценил возможности роста добывающих отраслей на Дальнем Востоке.
"Процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем по региону составляет всего 35 %, вы понимаете? Всего 35 % изученных недр. Это что означает? Это говорит о том, что есть все возможности еще для кратного роста добывающих отраслей. В том числе, по дефицитным стратегическим видам сырья, востребованным в экономике будущего", — указал Путин.
Также он отметил, что все это служит не только гарантией ресурсного суверенитета страны, но и основой для производства новых материалов, микроэлектроники и перспективных источников энергии.
В связи с этим, Путин попросил
правительство России предусмотреть в программе геологоразведки (фронтальной стратегии) отдельный раздел, посвященный изучению недр дальневосточного региона, а также Сибири.
Еще одно его поручение
касалось подготовки комплексного плана мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного региона.
Указал Путин и на темпы промышленного роста в Дальневосточном федеральном округе, которые превышают среднероссийские показатели.
При этом он призвал
сохранять уникальную экосистему Дальнего Востока, включая редкие виды животных и растений.
Кроме того, глава РФ обратился к бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе. В частности, по его словам, изъятие законно заработанных средств российских предпринимателей в недружественных России странах переходит все границы.
Путин призвал
представителей бизнеса вкладывать капиталы в России, поскольку, по его словам, это "надежнее и лучше".
Это касается и масштабных инфраструктурных проектов, и локальных проектов городского развития туризма.
"Нам нужно как-то вот с бизнесом договориться, они должны понимать, и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому… не надо наступать на одни и те же грабли", — добавил Путин.
Также он заявил
, что ситуация в мировой экономике простимулировала работу РФ на дальневосточном направлении.
"Вот сейчас мы только с модераторами, нашими коллегами обсуждали планы развития Восточного полигона. Средства есть, желание у инвесторов есть, потому что есть рынок. Они готовы свои собственные деньги вкладывать, потому что видят отдачу от такого огромного потока, от такого большого грузооборота отдача на вложения обеспечена с хорошей нормой рентабельности. Поэтому начали (работу по развитию инфраструктуры — ред.) давно, ну а последние годы то, что происходит в мировой экономике, конечно, простимулировало нашу работу на этом дальневосточном направлении", — объяснил глава РФ.
Также он рассказал о том, как будет сформирован единый транспортный коридор — скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана.
"Совсем недавно мы открыли участок скоростной автомобильной дороги от Москвы до Арзамаса. К концу текущего года трасса дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Хочу сегодня сказать, что мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток — до Тихого океана", — рассказал Путин.
Также он добавил, что единый транспортный коридор "от Санкт-Петербурга до Владивостока послужит основой для развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров".
Кроме того, Путин предложил Госдуме учредить День воссоединения России с новыми регионами, внеся в нее соответствующий законопроект.
"Тридцатое сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)", — говорится в документе.
В пояснительной записке к нему указано, что принятие в состав России новых регионов основано на исторической общности проживающих на их территории народов, оно стало результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие.
Также речь шла о последствиях ограничения расчетов в долларах
, которые ведут к подрыву доверия к тем, кто вводит эти ограничения.
"Ограничения, допустим, расчетов в долларах. К чему это ведет? К тому, что все страны задумались о создании собственных инструментов, о создании новых систем расчетов, задумались о том, стоит ли хранить в тех же штатах или где-то в Европе свои сбережения, накопления, стоит ли вкладывать в ценные бумаги этих стран свои сбережения", — сказал Путин.
При этом он указал, что на фоне разрушения Западом финансовой системы растет число стран, готовых к равноправному сотрудничеству не по западным лекалам, а для всего человечества.
"Очень важно, что на этом фоне расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому-то внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам", — отметил глава РФ.
Вместе с тем, он заявил об отсутствии непреодолимых проблем с курсом рубля.
Кроме того, Путин сообщил,
что правительство пока не видит необходимости поднимать налоги, а также о том, что никакой деприватизации
в России не намечается и не будет.
Напомним, что VIII Восточный экономический форум проходит 10 — 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.