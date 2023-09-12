https://uz.sputniknews.ru/20230912/raschety-v-natsvalyutax-eaes-38820112.html
Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС вырос до 83%
Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС вырос до 83%
Сергей Глазьев подчеркнул, что региональные международные объединения обсуждают создание новой мировой валюты.
2023-09-12T14:56+0500
2023-09-12T14:56+0500
2023-09-12T14:56+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
валюта
еэк
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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Доля расчетов в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросла, что особенно важно в контексте проработки планов развития Союза и его места на пространстве Большой Евразии. Это отметил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр выступил на сессии "Большая Евразия: драйверы формирования альтернативной международной валютно-финансовой системы" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Он также отметил, что создание новой мировой валюты обсуждается в рамках региональных и межгосударственных объединений.Действия по переходу к новым формам расчетов уже предпринимают в Шанхайской организации сотрудничества. О переходе на расчеты в нацвалютах рассказал заместитель генерального секретаря ШОС Сохаил Хан.Напомним, Узбекистан является страной-наблюдателем ЕАЭС и членом ШОС.
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евразийский экономический союз еаэс евразийская экономическая комиссия еэк министр по интеграции и макроэкономике сергей глазьев восточный экономический форум
евразийский экономический союз еаэс евразийская экономическая комиссия еэк министр по интеграции и макроэкономике сергей глазьев восточный экономический форум
Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС вырос до 83%
Сергей Глазьев подчеркнул, что региональные международные объединения обсуждают создание новой мировой валюты.
ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik.
Доля расчетов в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросла, что особенно важно в контексте проработки планов развития Союза и его места на пространстве Большой Евразии. Это отметил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Министр выступил на сессии "Большая Евразия: драйверы формирования альтернативной международной валютно-финансовой системы" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
"В ЕАЭС доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле по итогам 2022 года составила 83%", – сказал он, выразив уверенность, что эта тенденция будет усиливаться.
Он также отметил, что создание новой мировой валюты обсуждается в рамках региональных и межгосударственных объединений.
"Дальнейшее развитие расчетов в нацвалютах в цифровой форме – это в будущем очень перспективное направление, – сказал Сергей Глазьев. – Если ведущие страны мира или по меньшей мере страны БРИКС договорятся о том, что они выделяют определенные квоты своих национальных валют в цифровой форме, то и на цифровых биржах несколько сотен брокеров приведут эти валюты к равновесному соотношению, и мы могли бы их использовать. Я думаю, это произойдет".
Действия по переходу к новым формам расчетов уже предпринимают в Шанхайской организации сотрудничества. О переходе на расчеты в нацвалютах рассказал заместитель генерального секретаря ШОС Сохаил Хан.
"Специалисты осуществляют тщательный анализ различий в законодательстве стран по валютному регулированию, текущего состояния взаиморасчетов в национальных валютах, выявляют ограничения, сдерживающие их развитие, а также перспективы расширения", – отметил он.
Напомним, Узбекистан является страной-наблюдателем ЕАЭС и членом ШОС.