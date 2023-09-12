https://uz.sputniknews.ru/20230912/raschety-v-natsvalyutax-eaes-38820112.html

Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС вырос до 83%

Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС вырос до 83%

Сергей Глазьев подчеркнул, что региональные международные объединения обсуждают создание новой мировой валюты.

2023-09-12T14:56+0500

2023-09-12T14:56+0500

2023-09-12T14:56+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Доля расчетов в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросла, что особенно важно в контексте проработки планов развития Союза и его места на пространстве Большой Евразии. Это отметил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр выступил на сессии "Большая Евразия: драйверы формирования альтернативной международной валютно-финансовой системы" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Он также отметил, что создание новой мировой валюты обсуждается в рамках региональных и межгосударственных объединений.Действия по переходу к новым формам расчетов уже предпринимают в Шанхайской организации сотрудничества. О переходе на расчеты в нацвалютах рассказал заместитель генерального секретаря ШОС Сохаил Хан.Напомним, Узбекистан является страной-наблюдателем ЕАЭС и членом ШОС.

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