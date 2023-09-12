https://uz.sputniknews.ru/20230912/rf-i-uzbekistan-perevozki-marshrut-cherez-kaspiy-38841476.html
РФ и Узбекистан обсуждают организацию перевозок по маршруту через Каспий
РФ и Узбекистан обсуждают организацию перевозок по маршруту через Каспий
Руководство транспортных ведомств двух стран рассмотрели и другие вопросы, включая открытие нового авиамаршрута.
2023-09-12T19:41+0500
2023-09-12T19:41+0500
2023-09-12T20:01+0500
узбекистан
россия
транспорт
министерство
министерство транспорта республики узбекистан
авиасообщение
международные перевозки
грузоперевозки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0c/38836427_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_4de54e181d8441931976ed90ae092a51.jpg
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов встретился с замминистра транспорта РФ Дмитрием Зверевым.Руководители транспортных ведомств обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере, сообщает пресс-служба Минтранса Узбекистана.В частности, стороны обсудили организацию грузовых перевозок по мультимодальному транспортному маршруту Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Россия и обратно.Говорили они и о частоте авиаперевозок между двумя странами, открытии нового маршрута Ташкент – Южно-Сахалинск, международные автомобильные перевозок и другие вопросы.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0c/38836427_149:238:1173:1006_1920x0_80_0_0_1f065afad7a984343356b368ba1eaabe.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия министерство транспорта министр илхом махкамов замминистра транспорта рф дмитрий зверев мультимодальный коридор узбекистан туркменистан каспийское море россия авиаперевозки маршрут ташкент южно-сахалинск
узбекистан россия министерство транспорта министр илхом махкамов замминистра транспорта рф дмитрий зверев мультимодальный коридор узбекистан туркменистан каспийское море россия авиаперевозки маршрут ташкент южно-сахалинск
РФ и Узбекистан обсуждают организацию перевозок по маршруту через Каспий
19:41 12.09.2023 (обновлено: 20:01 12.09.2023)
Руководство транспортных ведомств двух стран рассмотрели и другие вопросы, включая открытие нового авиамаршрута.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов встретился с замминистра транспорта РФ Дмитрием Зверевым.
Руководители транспортных ведомств обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере, сообщает
пресс-служба Минтранса Узбекистана.
В частности, стороны обсудили организацию грузовых перевозок по мультимодальному транспортному маршруту Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Россия и обратно.
Говорили они и о частоте авиаперевозок между двумя странами, открытии нового маршрута Ташкент – Южно-Сахалинск, международные автомобильные перевозок и другие вопросы.