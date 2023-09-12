https://uz.sputniknews.ru/20230912/rf-i-uzbekistan-perevozki-marshrut-cherez-kaspiy-38841476.html

РФ и Узбекистан обсуждают организацию перевозок по маршруту через Каспий

РФ и Узбекистан обсуждают организацию перевозок по маршруту через Каспий

Руководство транспортных ведомств двух стран рассмотрели и другие вопросы, включая открытие нового авиамаршрута.

2023-09-12T19:41+0500

2023-09-12T19:41+0500

2023-09-12T20:01+0500

узбекистан

россия

транспорт

министерство

министерство транспорта республики узбекистан

авиасообщение

международные перевозки

грузоперевозки

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов встретился с замминистра транспорта РФ Дмитрием Зверевым.Руководители транспортных ведомств обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере, сообщает пресс-служба Минтранса Узбекистана.В частности, стороны обсудили организацию грузовых перевозок по мультимодальному транспортному маршруту Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Россия и обратно.Говорили они и о частоте авиаперевозок между двумя странами, открытии нового маршрута Ташкент – Южно-Сахалинск, международные автомобильные перевозок и другие вопросы.

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