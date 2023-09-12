В Самаркандской области задержали грузовик с мясом — причина
17:16 12.09.2023 (обновлено: 17:28 12.09.2023)
© Пресс-служба СБДД при МВД РУзВ Самаркандской области задержали грузовик с мясом, которое перевозили с нарушением сантребований
© Пресс-служба СБДД при МВД РУз
Обнаруженную мясную продукцию отправили на проверку в Государственный центр диагностики болезней животных и безопасности пищевых продуктов.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В Булунгурском районе Самаркандской области в грузовом автомобиле Isuzu на объекте ДПС “Юкори нукта” обнаружили почти пять тонн мясной продукции, не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям, сообщает Служба безопасности дорожного движения при МВД.
© Пресс-служба СБДД при МВД РУзВ Самаркандской области задержали грузовик с мясом, которое перевозили с нарушением сантребований
В Самаркандской области задержали грузовик с мясом, которое перевозили с нарушением сантребований
© Пресс-служба СБДД при МВД РУз
Досмотр проводили инспекторы ДПС совместно с сотрудниками группы обеспечения карантинных мероприятий и Государственной ветеринарной службы.
"При осмотре было обнаружено, что в грузовом отсеке транспортного средства находилось 4 900 кг мясной продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям", — говорится в сообщении.
Для проверки качества мясной продукции ее отправили в Государственный центр диагностики болезней животных и безопасности пищевых продуктов.