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https://uz.sputniknews.ru/20230912/samarkand-gruzovik-myaso-antisanitariya-38833492.html
В Самаркандской области задержали грузовик с мясом — причина
В Самаркандской области задержали грузовик с мясом — причина
Обнаруженную мясную продукцию отправили на проверку в Государственный центр диагностики болезней животных и безопасности пищевых продуктов.
2023-09-12T17:16+0500
2023-09-12T17:28+0500
узбекистан
самарканд
автомобиль
мясо
проверка
общество
пост
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В Булунгурском районе Самаркандской области в грузовом автомобиле Isuzu на объекте ДПС “Юкори нукта” обнаружили почти пять тонн мясной продукции, не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям, сообщает Служба безопасности дорожного движения при МВД.Досмотр проводили инспекторы ДПС совместно с сотрудниками группы обеспечения карантинных мероприятий и Государственной ветеринарной службы.Для проверки качества мясной продукции ее отправили в Государственный центр диагностики болезней животных и безопасности пищевых продуктов.
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узбекистан самарканд пост мясо проверка автомобиль общество
узбекистан самарканд пост мясо проверка автомобиль общество

В Самаркандской области задержали грузовик с мясом — причина

17:16 12.09.2023 (обновлено: 17:28 12.09.2023)
© Пресс-служба СБДД при МВД РУзВ Самаркандской области задержали грузовик с мясом, которое перевозили с нарушением сантребований
В Самаркандской области задержали грузовик с мясом, которое перевозили с нарушением сантребований - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2023
© Пресс-служба СБДД при МВД РУз
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Обнаруженную мясную продукцию отправили на проверку в Государственный центр диагностики болезней животных и безопасности пищевых продуктов.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В Булунгурском районе Самаркандской области в грузовом автомобиле Isuzu на объекте ДПС “Юкори нукта” обнаружили почти пять тонн мясной продукции, не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям, сообщает Служба безопасности дорожного движения при МВД.
© Пресс-служба СБДД при МВД РУзВ Самаркандской области задержали грузовик с мясом, которое перевозили с нарушением сантребований
В Самаркандской области задержали грузовик с мясом, которое перевозили с нарушением сантребований - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2023
В Самаркандской области задержали грузовик с мясом, которое перевозили с нарушением сантребований
© Пресс-служба СБДД при МВД РУз
Досмотр проводили инспекторы ДПС совместно с сотрудниками группы обеспечения карантинных мероприятий и Государственной ветеринарной службы.
"При осмотре было обнаружено, что в грузовом отсеке транспортного средства находилось 4 900 кг мясной продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям", — говорится в сообщении.
Для проверки качества мясной продукции ее отправили в Государственный центр диагностики болезней животных и безопасности пищевых продуктов.
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