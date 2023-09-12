https://uz.sputniknews.ru/20230912/samarkand-gruzovik-myaso-antisanitariya-38833492.html

В Самаркандской области задержали грузовик с мясом — причина

В Самаркандской области задержали грузовик с мясом — причина

Обнаруженную мясную продукцию отправили на проверку в Государственный центр диагностики болезней животных и безопасности пищевых продуктов.

2023-09-12T17:16+0500

2023-09-12T17:16+0500

2023-09-12T17:28+0500

узбекистан

самарканд

автомобиль

мясо

проверка

общество

пост

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В Булунгурском районе Самаркандской области в грузовом автомобиле Isuzu на объекте ДПС “Юкори нукта” обнаружили почти пять тонн мясной продукции, не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям, сообщает Служба безопасности дорожного движения при МВД.Досмотр проводили инспекторы ДПС совместно с сотрудниками группы обеспечения карантинных мероприятий и Государственной ветеринарной службы.Для проверки качества мясной продукции ее отправили в Государственный центр диагностики болезней животных и безопасности пищевых продуктов.

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