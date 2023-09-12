https://uz.sputniknews.ru/20230912/tashkent-svet-otklyucheniye-12-sentyabr-2023-38791919.html

Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса

Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса

12 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

2023-09-12T09:02+0500

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узбекистан

ташкент

свет

отключение света

район

график отключения электричества

общество

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Сегодня в Яккасарайском и Мирабадском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам: В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

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