https://uz.sputniknews.ru/20230912/tashkent-svet-otklyucheniye-12-sentyabr-2023-38791919.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
12 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-09-12T09:02+0500
2023-09-12T09:02+0500
2023-09-12T11:57+0500
узбекистан
ташкент
свет
отключение света
район
график отключения электричества
общество
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Сегодня в Яккасарайском и Мирабадском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам: В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент свет отключение район махалля общество график отключений электричества
узбекистан ташкент свет отключение район махалля общество график отключений электричества
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
09:02 12.09.2023 (обновлено: 11:57 12.09.2023)
12 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
Сегодня в Яккасарайском и Мирабадском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Яккасарайский район: с 09.00 до 15.00 — на некоторых улицах махалли "Дамарик";
Мирабадский район: с 09.00 до 16.00 — на некоторых улицах махалли “Ойбек”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.