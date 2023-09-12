https://uz.sputniknews.ru/20230912/uzbekistan-iran-futbol-u-23-foto-video-38844580.html

Как закончился матч между Узбекистаном и Ираном — фото, видео

Как закончился матч между Узбекистаном и Ираном — фото, видео

Сборная Узбекистана U-23 встретилась с самым сильным соперником в отборочном этапе – командой Ирана.

2023-09-12T21:57+0500

2023-09-12T21:57+0500

2023-09-12T21:57+0500

узбекистан

спорт

футбол

иран

итоги

аббосбек файзуллаев

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Сегодня олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23 в рамках отборочного этапа Кубка Азии встретилась с командой из Ирана.Матч закончился со счетом 0:1 в пользу узбекской команды. Единственный гол встречи забил на 48-й минуте Аббосбек Файзуллаев.Таким образом, одолев сильнейшего соперника в группе "Е",сборная Узбекистана получила путевку на Кубок Азии, который пройдет в Катаре с 15 апреля по 3 мая 2024 года. Жеребьевка квалификационных матчей пройдет 25 мая в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре.Для информации: эти соревнования станут лицензионным турниром Олимпийских игр 2024 года в Париже. Команды, занявшие первые 3 места, получат прямую олимпийскую путевку. Занявший четвертое место продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф.

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