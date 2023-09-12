https://uz.sputniknews.ru/20230912/uzbekistan-iran-futbol-u-23-foto-video-38844580.html
Как закончился матч между Узбекистаном и Ираном — фото, видео
Как закончился матч между Узбекистаном и Ираном — фото, видео
Сборная Узбекистана U-23 встретилась с самым сильным соперником в отборочном этапе – командой Ирана.
2023-09-12T21:57+0500
2023-09-12T21:57+0500
2023-09-12T21:57+0500
узбекистан
спорт
футбол
иран
итоги
аббосбек файзуллаев
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Сегодня олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23 в рамках отборочного этапа Кубка Азии встретилась с командой из Ирана.Матч закончился со счетом 0:1 в пользу узбекской команды. Единственный гол встречи забил на 48-й минуте Аббосбек Файзуллаев.Таким образом, одолев сильнейшего соперника в группе "Е",сборная Узбекистана получила путевку на Кубок Азии, который пройдет в Катаре с 15 апреля по 3 мая 2024 года. Жеребьевка квалификационных матчей пройдет 25 мая в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре.Для информации: эти соревнования станут лицензионным турниром Олимпийских игр 2024 года в Париже. Команды, занявшие первые 3 места, получат прямую олимпийскую путевку. Занявший четвертое место продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф.
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узбекистан спорт футбол u-23 иран победа счет как закончился кто забил гол аббосбек файзуллаев кубок азии
узбекистан спорт футбол u-23 иран победа счет как закончился кто забил гол аббосбек файзуллаев кубок азии
Как закончился матч между Узбекистаном и Ираном — фото, видео
Сборная Узбекистана U-23 встретилась с самым сильным соперником в отборочном этапе – командой Ирана.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Сегодня олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23 в рамках отборочного этапа Кубка Азии встретилась с командой из Ирана.
Матч закончился со счетом 0:1 в пользу узбекской команды. Единственный гол встречи забил на 48-й минуте Аббосбек Файзуллаев.
Таким образом, одолев сильнейшего соперника в группе "Е",сборная Узбекистана получила путевку на Кубок Азии, который пройдет в Катаре с 15 апреля по 3 мая 2024 года. Жеребьевка квалификационных матчей пройдет 25 мая в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре.
Для информации: эти соревнования станут лицензионным турниром Олимпийских игр 2024 года в Париже. Команды, занявшие первые 3 места, получат прямую олимпийскую путевку. Занявший четвертое место продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф.