Министру здравоохранения Узбекистана назначили сразу трех новых замов — кто они
16:37 12.09.2023 (обновлено: 17:06 12.09.2023)
© Sputnik / Табылды КадырбековМужчина с портфелем. Иллюстративное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Заместителями министра здравоохранения назначили Фарруха Шарипова, Фарходжона Ташпулатова и Олима Омонова.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Министру здравоохранения Узбекистана назначили сразу трех новых замов, сообщает Минздрав.
Ими стали Фаррух Шарипов, Фарходжон Ташпулатов и Олим Омонов.
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаФаррух Шарипов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Узбекистана
Фаррух Шарипов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Узбекистана
Фаррух Шарипов родился в 1969 году в Самаркандской области. Окончил в 1993 году Самаркандский государственный медицинский институт и в 2010 году — Ташкентский государственный университет экономики.
В 2012 — 2014 годах был руководителем главного управления Минздрава. В 2015-2016 годах руководил Яккасарайским районным медобъединением.
До этого назначения с 2021 года занимал должность исполнительного директора Государственного фонда медицинского страхования при Кабмине.
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаФарходжон Ташпулатов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Узбекистана
Фарходжон Ташпулатов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Узбекистана
Фарходжон Ташпулатов родился в 1983 году в Ташкенте. В 2004 году окончил Узбекский государственный университет мировых языков, а в 2005 году — специализированную Высшую школу бизнеса Ташкентского государственного экономического университета.
В 2006-2007 годах занимал должность директора Ташкентской городской дирекции страховой компании "Парвина сугурта", в 2007 — 2010 годах работал менеджером и генеральным директором страховой компании "Узбекинвест Хаёт".
С 2021 года до этого назначения был заместителем председателя правления акционерного общества "Узагросугурта".
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаОлим Омонов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Узбекистана
Олим Омонов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Узбекистана
Олим Омонов родился в 1979 году в Самаркандской области. В 2001 году окончил бакалавриат, а в 2006 году магистратуру Ташкентского университета информационных технологий, в 2010 году окончил Академию государственного и общественного строительства (АГОС) при президенте Узбекистана.
В 2005 — 2011 годах возглавлял филиал UzNet АО "Узбектелеком".
В 2018 — 2021 годах был директором Фонда развития информационных и коммуникационных технологий Министерства развития информационных технологий и связи.
До этого назначения возглавлял дирекцию туристско-рекреационной зоны "Чарвак".