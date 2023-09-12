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https://uz.sputniknews.ru/20230912/uzbekistan-ministra-zdravooxraneniye-zamestitel-38830052.html
Министру здравоохранения Узбекистана назначили сразу трех новых замов — кто они
Министру здравоохранения Узбекистана назначили сразу трех новых замов — кто они
Заместителями министра здравоохранения назначили Фарруха Шарипова, Фарходжона Ташпулатова и Олима Омонова
2023-09-12T16:37+0500
2023-09-12T17:06+0500
узбекистан
минздрав узбекистана
заместитель министра
назначение
фаррух шарипов
фарходжон ташпулатов
олим омонов
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Министру здравоохранения Узбекистана назначили сразу трех новых замов, сообщает Минздрав. Ими стали Фаррух Шарипов, Фарходжон Ташпулатов и Олим Омонов.Фаррух Шарипов родился в 1969 году в Самаркандской области. Окончил в 1993 году Самаркандский государственный медицинский институт и в 2010 году — Ташкентский государственный университет экономики. В 2012 — 2014 годах был руководителем главного управления Минздрава. В 2015-2016 годах руководил Яккасарайским районным медобъединением. До этого назначения с 2021 года занимал должность исполнительного директора Государственного фонда медицинского страхования при Кабмине.Фарходжон Ташпулатов родился в 1983 году в Ташкенте. В 2004 году окончил Узбекский государственный университет мировых языков, а в 2005 году — специализированную Высшую школу бизнеса Ташкентского государственного экономического университета.В 2006-2007 годах занимал должность директора Ташкентской городской дирекции страховой компании "Парвина сугурта", в 2007 — 2010 годах работал менеджером и генеральным директором страховой компании "Узбекинвест Хаёт".С 2021 года до этого назначения был заместителем председателя правления акционерного общества "Узагросугурта".Олим Омонов родился в 1979 году в Самаркандской области. В 2001 году окончил бакалавриат, а в 2006 году магистратуру Ташкентского университета информационных технологий, в 2010 году окончил Академию государственного и общественного строительства (АГОС) при президенте Узбекистана.В 2005 — 2011 годах возглавлял филиал UzNet АО "Узбектелеком".В 2018 — 2021 годах был директором Фонда развития информационных и коммуникационных технологий Министерства развития информационных технологий и связи.До этого назначения возглавлял дирекцию туристско-рекреационной зоны "Чарвак".
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узбекистан министр здравоохранение заместитель назначение фаррух шарипов фарходжон ташпулатов олим омонов
узбекистан министр здравоохранение заместитель назначение фаррух шарипов фарходжон ташпулатов олим омонов

Министру здравоохранения Узбекистана назначили сразу трех новых замов — кто они

16:37 12.09.2023 (обновлено: 17:06 12.09.2023)
© Sputnik / Табылды КадырбековМужчина с портфелем. Иллюстративное фото
Мужчина с портфелем. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Заместителями министра здравоохранения назначили Фарруха Шарипова, Фарходжона Ташпулатова и Олима Омонова.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Министру здравоохранения Узбекистана назначили сразу трех новых замов, сообщает Минздрав.
Ими стали Фаррух Шарипов, Фарходжон Ташпулатов и Олим Омонов.
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаФаррух Шарипов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Узбекистана
Фаррух Рахимович Шарипов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2023
Фаррух Шарипов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Узбекистана
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Фаррух Шарипов родился в 1969 году в Самаркандской области. Окончил в 1993 году Самаркандский государственный медицинский институт и в 2010 году — Ташкентский государственный университет экономики.
В 2012 — 2014 годах был руководителем главного управления Минздрава. В 2015-2016 годах руководил Яккасарайским районным медобъединением.
До этого назначения с 2021 года занимал должность исполнительного директора Государственного фонда медицинского страхования при Кабмине.
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаФарходжон Ташпулатов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Узбекистана
Фарходжон Мухаммаджонович Ташпулатов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2023
Фарходжон Ташпулатов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Узбекистана
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Фарходжон Ташпулатов родился в 1983 году в Ташкенте. В 2004 году окончил Узбекский государственный университет мировых языков, а в 2005 году — специализированную Высшую школу бизнеса Ташкентского государственного экономического университета.
В 2006-2007 годах занимал должность директора Ташкентской городской дирекции страховой компании "Парвина сугурта", в 2007 — 2010 годах работал менеджером и генеральным директором страховой компании "Узбекинвест Хаёт".
С 2021 года до этого назначения был заместителем председателя правления акционерного общества "Узагросугурта".
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаОлим Омонов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Узбекистана
Олим Муродуллаевич Омонов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2023
Олим Омонов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Узбекистана
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Олим Омонов родился в 1979 году в Самаркандской области. В 2001 году окончил бакалавриат, а в 2006 году магистратуру Ташкентского университета информационных технологий, в 2010 году окончил Академию государственного и общественного строительства (АГОС) при президенте Узбекистана.
В 2005 — 2011 годах возглавлял филиал UzNet АО "Узбектелеком".
В 2018 — 2021 годах был директором Фонда развития информационных и коммуникационных технологий Министерства развития информационных технологий и связи.
До этого назначения возглавлял дирекцию туристско-рекреационной зоны "Чарвак".
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