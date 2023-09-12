https://uz.sputniknews.ru/20230912/uzbekistan-ministra-zdravooxraneniye-zamestitel-38830052.html

Министру здравоохранения Узбекистана назначили сразу трех новых замов — кто они

Министру здравоохранения Узбекистана назначили сразу трех новых замов — кто они

Заместителями министра здравоохранения назначили Фарруха Шарипова, Фарходжона Ташпулатова и Олима Омонова

2023-09-12T16:37+0500

2023-09-12T16:37+0500

2023-09-12T17:06+0500

узбекистан

минздрав узбекистана

заместитель министра

назначение

фаррух шарипов

фарходжон ташпулатов

олим омонов

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Министру здравоохранения Узбекистана назначили сразу трех новых замов, сообщает Минздрав. Ими стали Фаррух Шарипов, Фарходжон Ташпулатов и Олим Омонов.Фаррух Шарипов родился в 1969 году в Самаркандской области. Окончил в 1993 году Самаркандский государственный медицинский институт и в 2010 году — Ташкентский государственный университет экономики. В 2012 — 2014 годах был руководителем главного управления Минздрава. В 2015-2016 годах руководил Яккасарайским районным медобъединением. До этого назначения с 2021 года занимал должность исполнительного директора Государственного фонда медицинского страхования при Кабмине.Фарходжон Ташпулатов родился в 1983 году в Ташкенте. В 2004 году окончил Узбекский государственный университет мировых языков, а в 2005 году — специализированную Высшую школу бизнеса Ташкентского государственного экономического университета.В 2006-2007 годах занимал должность директора Ташкентской городской дирекции страховой компании "Парвина сугурта", в 2007 — 2010 годах работал менеджером и генеральным директором страховой компании "Узбекинвест Хаёт".С 2021 года до этого назначения был заместителем председателя правления акционерного общества "Узагросугурта".Олим Омонов родился в 1979 году в Самаркандской области. В 2001 году окончил бакалавриат, а в 2006 году магистратуру Ташкентского университета информационных технологий, в 2010 году окончил Академию государственного и общественного строительства (АГОС) при президенте Узбекистана.В 2005 — 2011 годах возглавлял филиал UzNet АО "Узбектелеком".В 2018 — 2021 годах был директором Фонда развития информационных и коммуникационных технологий Министерства развития информационных технологий и связи.До этого назначения возглавлял дирекцию туристско-рекреационной зоны "Чарвак".

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узбекистан министр здравоохранение заместитель назначение фаррух шарипов фарходжон ташпулатов олим омонов