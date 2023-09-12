https://uz.sputniknews.ru/20230912/uzbekistan-popytka-provoz-narkotiki-tadjikistan-video-38811716.html

В Узбекистан пытались провезти почти 70 кг наркотиков из Таджикистана — видео

В Узбекистан пытались провезти почти 70 кг наркотиков из Таджикистана — видео

По документам было заявлено, что фура пустая, однако при углубленном осмотре были найдены наркотические средства

2023-09-12T12:32+0500

2023-09-12T12:32+0500

2023-09-12T13:08+0500

узбекистан

таможня

наркотики

сурхандарьинская область

видео

героин

гашиш

таджикистан

уголовное дело

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. На пограничном посту "Сариасия" в Сурхандарьинской области в грузовом автомобиле обнаружили крупную партию наркотиков, сообщает областное управление таможни. "Пустая" по документам фура вызвала подозрение у сотрудников таможенного контроля. После рентгена было принято решение провести углубленный досмотр совместно с военнослужащими погранвойск СГБ. Таким образом, в кабине машины обнаружили тщательно спрятанные 66 пакетов с наркотиками общим весом 69,2 кг. Из них 30 пакетов с 31,9 кг героина и 36 пакетов с 37,3 кг гашиша.По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

узбекистан

сурхандарьинская область

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