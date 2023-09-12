https://uz.sputniknews.ru/20230912/uzbekistan-popytka-provoz-narkotiki-tadjikistan-video-38811716.html
В Узбекистан пытались провезти почти 70 кг наркотиков из Таджикистана — видео
В Узбекистан пытались провезти почти 70 кг наркотиков из Таджикистана — видео
По документам было заявлено, что фура пустая, однако при углубленном осмотре были найдены наркотические средства
2023-09-12T12:32+0500
2023-09-12T12:32+0500
2023-09-12T13:08+0500
узбекистан
таможня
наркотики
сурхандарьинская область
видео
героин
гашиш
таджикистан
уголовное дело
военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. На пограничном посту "Сариасия" в Сурхандарьинской области в грузовом автомобиле обнаружили крупную партию наркотиков, сообщает областное управление таможни. "Пустая" по документам фура вызвала подозрение у сотрудников таможенного контроля. После рентгена было принято решение провести углубленный досмотр совместно с военнослужащими погранвойск СГБ. Таким образом, в кабине машины обнаружили тщательно спрятанные 66 пакетов с наркотиками общим весом 69,2 кг. Из них 30 пакетов с 31,9 кг героина и 36 пакетов с 37,3 кг гашиша.По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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узбекистан сурхандарьинская область таможенный пост крупная партия наркотиков героин гашиш углубленный досмотр пограничный пост сариасия грузовой автомобиль военнослужащие погранвойска сгб уголовное дело следствие
узбекистан сурхандарьинская область таможенный пост крупная партия наркотиков героин гашиш углубленный досмотр пограничный пост сариасия грузовой автомобиль военнослужащие погранвойска сгб уголовное дело следствие
В Узбекистан пытались провезти почти 70 кг наркотиков из Таджикистана — видео
12:32 12.09.2023 (обновлено: 13:08 12.09.2023)
По документам было заявлено, что фура пустая, однако при углубленном осмотре были найдены наркотические средства.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
На пограничном посту "Сариасия" в Сурхандарьинской области в грузовом автомобиле обнаружили крупную партию наркотиков, сообщает областное управление таможни
.
"Пустая" по документам фура вызвала подозрение у сотрудников таможенного контроля. После рентгена было принято решение провести углубленный досмотр совместно с военнослужащими погранвойск СГБ.
Таким образом, в кабине машины обнаружили тщательно спрятанные 66 пакетов с наркотиками общим весом 69,2 кг. Из них 30 пакетов с 31,9 кг героина и 36 пакетов с 37,3 кг гашиша.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.