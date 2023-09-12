https://uz.sputniknews.ru/20230912/uzbekskiy-silach-porazil-zriteley-na-festivale-etnosporta-v-xive-38844311.html

Узбекский силач поразил зрителей на фестивале этноспорта в Хиве

Узбекский силач поразил зрителей на фестивале этноспорта в Хиве

Нуриддин Эргашев – чемпион мира и Азии по гиревому спорту. Во время фестиваля этноспорта он протянул КамАЗ на 20 метров. Кто привел Нуриддина в большой спорт и зачем он тренируется, атлет рассказал корреспонденту Sputnik.

2023-09-12T21:42+0500

2023-09-12T21:42+0500

2023-09-12T21:43+0500

видео

узбекистан

спорт

хива

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фестиваль этноспорта

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В Хиве в рамках международного фестиваля этноспорта прошел турнир по силовому экстриму. В нем участвовали 15 силачей из Узбекистана, Казахстана, Индии, России, Беларуси.Одним из участников зрелищных соревнований стал чемпион мира и Азии по гиревому спорту, главный тренер молодежной сборной Узбекистана по богатырским играм Нуриддин Эргашев.Он тянул КамАЗ на расстояние 20 метров и примерно столько же пробежал с арбой, нагруженной мешками весом 100 кг.Кто привел Нуриддина в большой спорт и стал для него примером, он рассказал корреспонденту Sputnik.

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2023

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видео узбекистан фестиваль этноспорта спорт силовой экстрим хива нуриддин эргашев