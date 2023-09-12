https://uz.sputniknews.ru/20230912/uzbekskiy-silach-porazil-zriteley-na-festivale-etnosporta-v-xive-38844311.html
Узбекский силач поразил зрителей на фестивале этноспорта в Хиве
Узбекский силач поразил зрителей на фестивале этноспорта в Хиве
Нуриддин Эргашев – чемпион мира и Азии по гиревому спорту. Во время фестиваля этноспорта он протянул КамАЗ на 20 метров. Кто привел Нуриддина в большой спорт и зачем он тренируется, атлет рассказал корреспонденту Sputnik.
2023-09-12T21:42+0500
2023-09-12T21:42+0500
2023-09-12T21:43+0500
видео
узбекистан
спорт
хива
фестиваль
фестиваль этноспорта
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В Хиве в рамках международного фестиваля этноспорта прошел турнир по силовому экстриму. В нем участвовали 15 силачей из Узбекистана, Казахстана, Индии, России, Беларуси.Одним из участников зрелищных соревнований стал чемпион мира и Азии по гиревому спорту, главный тренер молодежной сборной Узбекистана по богатырским играм Нуриддин Эргашев.Он тянул КамАЗ на расстояние 20 метров и примерно столько же пробежал с арбой, нагруженной мешками весом 100 кг.Кто привел Нуриддина в большой спорт и стал для него примером, он рассказал корреспонденту Sputnik.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
видео узбекистан фестиваль этноспорта спорт силовой экстрим хива нуриддин эргашев
видео узбекистан фестиваль этноспорта спорт силовой экстрим хива нуриддин эргашев
Узбекский силач поразил зрителей на фестивале этноспорта в Хиве
21:42 12.09.2023 (обновлено: 21:43 12.09.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Нуриддин Эргашев – чемпион мира и Азии по гиревому спорту. Во время фестиваля этноспорта он протянул КамАЗ на 20 метров. Кто привел Нуриддина в большой спорт и зачем он тренируется, атлет рассказал корреспонденту Sputnik.
В Хиве в рамках международного фестиваля этноспорта прошел турнир по силовому экстриму. В нем участвовали 15 силачей из Узбекистана, Казахстана, Индии, России, Беларуси.
Одним из участников зрелищных соревнований стал чемпион мира и Азии по гиревому спорту, главный тренер молодежной сборной Узбекистана по богатырским играм Нуриддин Эргашев.
Он тянул КамАЗ на расстояние 20 метров и примерно столько же пробежал с арбой, нагруженной мешками весом 100 кг.
Кто привел Нуриддина в большой спорт и стал для него примером, он рассказал корреспонденту Sputnik.